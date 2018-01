Neuer Containerterminal für Katastrophenfälle

Um für Katastrophenfälle künftig noch besser gerüstet zu sein, erhält der Landesfeuerwehrverband in Tulln einen neuen Containerterminal. Dort können bis zu 80 Container mit Spezialmaschinen und Ausrüstung gelagert werden.

Seit Dienstag wird am Katastropenschutz-Stützpunkt in Tulln wieder gebaut. Etwa 3,8 Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich in den neuen Containerterminal, der knapp 12.000 Quadratmeter in Anspruch nehmen wird. In den Containern werden unter anderem mobile Duschen und Toiletten, Hochwasserschutzelemente, Großpumpen, Stromgeneratoren, Feldbetten oder eine mobile Großküche gelagert.

NÖLFK/Matthias Fischer

Das Containerterminal wird errichtet, da nicht jede Feuerwehr derart umfangreich ausgerüstet werden kann. Derzeit wird die Ausrüstung noch an verschiedenen Orten gelagert, künftig findet sie im Containerterminal einen neuen Platz und kann so zentral von Tulln aus rasch zum Einsatzort gebracht werden.

Gemeinsam mit der vor knapp drei Jahren eröffneten Katastrophenschutzhalle, die sich am selben Gelände befindet, verfügt man laut Landesfeuerwehrverband künftig bundesweit über das größte und modernste Logistikzentrum für Großeinsätze aller Art.

