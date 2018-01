Die Ideen und Konzepte der Parteien

Am 28. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Fünf Parteien, die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, die Grünen und NEOS, kandidieren landesweit. noe.ORF.at hat die Ideen und Konzepte der Parteien zusammengefasst.

Landtagswahl 2018 in noe.ORF.at Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden Sie bis 28. Jänner in noe.ORF.at/wahl2018.

Ein immer wieder heiß diskutiertes Thema ist die Integration, so auch im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl. Jedes Jahr kommen mehr Menschen nach Österreich. In Niederösterreich sind derzeit 9,7 Prozent der Bevölkerung nicht aus Österreich. Die Zuwanderung im vergangenen Jahr war allerdings deutlich geringer als 2015. Die Konzepte der Parteien sind unterschiedlich - mehr dazu in Die Integrationspolitik der Parteien im Überblick (noe.ORF.at).

ORF / Novak

Die Parteikonzepte zum ländlichen Raum

Das Land Niederösterreich und seine Bevölkerung sind im Wandel. Eine künftige Herausforderung ist die Gestaltung des ländlichen Raums. noe.ORF.at hat die Konzepte der Landtagsparteien und von NEOS dazu zusammengefasst - mehr dazu in Die Parteikonzepte zum ländlichen Raum.

Sendungshinweis „NÖ heute“, 11.12.2017

Auch im Familienbereich steht die Gesellschaft vor großen Herausforderungen, etwa bei der Kinderbetreuung und im Bereich der Pflege. Dass die Kinderbetreuung in Niederösterreich ausgebaut werden soll, zumindest darüber sind sich alle Parteien einig - mehr dazu in Die Parteien zur Herausforderung Familie.

Antworten für Pendlerinnen und Pendler

Niederösterreich ist ein Land der Pendlerinnen und Pendler. 600.000 Fahrgäste zählen täglich die öffentlichen Verkehrsmittel in Niederösterreich. Die Tendenz ist steigend, denn die Nutzung des öffentlichen Verkehrs wächst hierzulande im Jahr um etwa acht Prozent. Niederösterreich ist ein Flächenbundesland, viele Menschen bewegt das Thema Mobilität - mehr dazu in Mobilität: Die Positionen der Parteien.

Die Arbeitswelt verändert sich. Jobbilder unterliegen einem stetigen Wandel, etwa wegen der Digitalisierung. noe.ORF.at hat die Konzepte der landesweit kandidierenden Parteien für den Arbeitsmarkt eingeholt - mehr dazu in Die Parteikonzepte für den Arbeitsmarkt.

