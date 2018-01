Thermen profitierten vom nassen Dezember

Regenreich und zu warm, so präsentierte sich der Dezember 2017. Mit bis zu einem Viertel mehr Besucherinnen und Besucher hat sich das schlechte Wetter auf Niederösterreichs Thermen positiv ausgewirkt.

Die Geschäftsführung des Ybbstaler Solebads in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) war mit dem Dezember 2017 sehr zufrieden. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher konnte um 24 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Jahres 2016 gesteigert werden. 2017 war der zweitbeste Dezember seit der Eröffnung der Anlage vor etwa neun Jahren.

25 Prozent mehr Gäste in Laa an der Thaya

25 Prozent Zuwachs im Dezember 2017 verzeichnete die Therme in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach). Der Silent-Spa-Bereich erwies sich dabei als Zugpferd, erläuterte die Geschäftsführung in Laa an der Thaya. Der neue Bereich wurde vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet - mehr dazu in Therme Laa: Neuer Wellnessbereich ohne Kinder (noe.ORF.at; 2.12.2016). Verantwortlich für den Zuwachs sei aber nicht nur das Wetter, das die Menschen in die warmen Bäder lockte, sondern auch die generelle Neuausrichtung des Hauses und die Renovierung des Thermenbereichs mit neuer Saunatechnik, heißt es von der Therme.

Linsberg Asia

Erwachsenen-Therme wird gut angenommen

Die Linsberg Asia Therme in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) ist nach dem ersten Jahr der Neuausrichtung als reine Erwachsenen-Therme zufrieden. Es gab eine Steigerung um vier Prozent. Das Hotel war bereits im November für die Adventzeit und Silvester völlig ausgebucht.

Bewährt habe sich in Bad Erlach der Tages-Thermen-Eintritt im Vorverkauf. Damit konnte die Auslastung der Therme zu Spitzenzeiten gut gesteuert werden und dem Gast ein Badevergnügen rechtzeitig garantiert werden, heißt es von der Therme Linsberg Asia. Die Römertherme in Baden konnte im Dezember 2017 die Besucherzahl um sechs Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2016 steigern. Vom Sole-Felsenbad Gmünd konnten noch keine Zahlen erhoben werden.

