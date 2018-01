Semmering: Alle Schäden behoben

Am Semmering hat am Donnerstag die Gondelbahn den regulären Tages- und Nachtbetrieb wieder aufgenommen. Nach etlichen Problemen und Pannen wurden laut Betreibern alle Schäden behoben.

Ein defektes Teil in der Bergstation sei bereits am Dienstag erfolgreich getauscht worden, im Laufe des Mittwochs sollte auch das zweite Ersatzteil montiert werden, teilte der Betreiber, die Bergbahnen Semmering Hirschenkogel GmbH, via Facebook mit. Der Ankündigung war ein mehrtägiger Stillstand aufgrund eines technischen Gebrechens vorhergegangen - mehr dazu in Semmering: Gondelbahn bleibt geschlossen (noe.ORF.at; 8.1.2018).

„Ab 11.1. sind wir wieder im Tag- und Nachtbetrieb!“, wurde am Mittwoch auf der Semmering-Facebook-Seite angekündigt. Die Kabinenbahn war seit Samstagabend still gestanden, auch die Rodelstrecke war geschlossen. Ein Ersatzteil musste laut dem Liftbetreiber erst vom Seilbahnhersteller Doppelmayr eigens produziert werden.

Probleme mit Betriebsgenehmigung

Zu Problemen war es am Semmering bereits zu Beginn der Wintersaison gekommen. Damals hatte unter anderem das Verkehrsministerium Mängel festgestellt und dem Skigebiet vorläufig die Genehmigung entzogen. Verspätet war das Skigebiet eröffnet worden. Dass der Liftbetrieb behördlich für die gesamte Saison gesichert sei, stand schließlich erst kurz vor Jahreswechsel fest - mehr dazu in Liftbetrieb auf dem Semmering gesichert (noe.ORF.at; 29.12.2017).

Links: