Breite Allianz soll mehr Fachkräfte bringen

Die Wirtschaft in Niederösterreich läuft laut Unternehmern erfreulich, doch vielen Betrieben fehlt es an Fachkräften. Gemeinsam mit den Sozialpartnern hat das Land deshalb eine Fachkräfteoffensive gestartet.

Die Auftragsbücher in vielen Unternehmen sind voll, heuer soll die Wirtschaft um mehr als drei Prozent wachsen. Mit dem Wirtschaftswachstum steigt auch die Zahl der offenen Stellen. Vor allem Fachkräfte werden gesucht - 17.000 werden es in den nächsten fünf Jahren in Niederösterreich sein, vor allem in den Bereichen Handwerk und Handel.

„Karriereclubbings“ sollen Lehre fördern

Mit der Fachkräfteoffensive will man nun reagieren: Auf der einen Seite sollen dazu ab sofort flächendeckend sogenannte Karriereclubbings stattfinden. Diese Treffen sollen ähnlich ablaufen wie Berufsmessen. Im Gegensatz zu derartigen Messen sollen sich auf den „Clubbings“ allerdings nur Lehrbetriebe präsentieren, und zusätzlich zu den Lehrherren sollen Lehrlinge selbst ihren Betrieb vorstellen.

Auf der anderen Seite sollen Personen, die sich zusätzlich ausbilden möchten und etwa einen Staplerfahrer- oder Computerkurs besuchen, gefördert werden. Diese Unterstützung sei notwendig, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), „weil wir wissen, dass Bildung die Grundlage ist, um am Arbeitsplatz Fuß fassen zu können.“ Mit dem Programm setzt man es sich demnach zum Ziel, jene 7.000 Jugendliche pro Jahr, die ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Maximal 2.500 Euro Zuschuss

Übernommen werden 50 Prozent der Schulungskosten oder maximal 2.500 Euro. Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich sei es das langfristige Ziel, in Zukunft mehr Meister und weniger akademische Master zur Verfügung zu haben.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich zeigte sich über das vorgestellte Programm erfreut und betonte, beim Land sei man „auf den erfolgreichen Kurs der Arbeiterkammer und der Sozialpartnerschaft“ eingeschwenkt. Angesichts der neuen Angebote sei man „gerne bereit, hier unsere jahrelangen Erfahrungen und unsere detaillierte Expertise einzubringen“, so AK-Präsident Markus Wieser.

