Überfall auf Tankstellenmitarbeiterin geklärt

Die Polizei hat einen Überfall auf eine Tankstellenmitarbeiterin am Neujahrstag in Bruck an der Leitha geklärt. Der bewaffnete Täter hatte die Handtasche der Frau samt Tageslosung erbeutet. Er wurde am Dienstag festgenommen.

Der 43-Jährige soll die Tankstellenmitarbeiterin am 1. Jänner gegen 22.20 Uhr mit der Waffe bedroht haben, als sie nach Geschäftsschluss die Tankstelle verlassen hatte. Die Frau händigte ihm ein Mobiltelefon und die Handtasche aus, in der sich die gesamte Tageslosung der Tankstelle befunden hatte, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der maskierte und schwarz gekleidete Mann flüchtete anschließend zu Fuß, eine Alarmfahndung verlief negativ.

Verdächtiger in Lokal in Bruck verhaftet

Beamte der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha wurden am 9. Jänner in den Abendstunden auf ein Auto aufmerksam, das auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bruck abgestellt war. Das Fahrzeug wies Ähnlichkeiten mit einem möglichen Fluchtfahrzeug auf, das ein Zeuge gesehen hatte. In einem Lokal in der näheren Umgebung konnten die Beamten einen 43-Jährigen anhalten, der als Fahrzeuglenker identifiziert wurde.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Das Fahrzeug gehört laut Polizei einem zweiten 43-jährigen Mann aus Bruck an der Leitha, bei dem der Verdächtige vorübergehend wohnhaft gewesen sein soll. Der Beschuldigte selbst hat seinen Hauptwohnsitz im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland. An der Adresse in Bruck konnten die Tatwaffe - eine Schreckschusspistole mit angestecktem Magazin, das mit Gaspatronen gefüllt war - und die Tatkleidung sichergestellt werden. Der 43-Jährige hat laut Polizei den Raub gestanden.

Das Handy und die leere Handtasche der Tankstellenmitarbeiterin wurden im Stadtgebiet von Bruck an der Leitha entdeckt. Die Geldbörse soll der Beschuldigte in einen Fluss geworfen haben, das Bargeld dürfte er unmittelbar nach der Tat verspielt haben. Der 43-Jährige wurde in das Gefängnis in Korneuburg eingeliefert.

