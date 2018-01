ORF-Stadtkomödie spielt in St. Pölten

Der vierte Film der ORF-Reihe Stadtkomödie spielt in St. Pölten. In dieser Woche wurde mit der Verfilmung des Romans „Geschenkt“ von Daniel Glattauer begonnen. Vor der Kamera: Thomas Stipsits und Julia Koschitz.

Bis zu 650.000 Seherinnen und Seher waren rund um den Jahreswechsel dabei, als die erste Stadtkomödien-Saison mit drei neuen Filmen eingeläutet wurde. Von Wien und Graz zieht die ORF-TV-Reihe nun weiter in die Landeshauptstadt St. Pölten.

Thomas Stipsits als wenig motivierter Journalist

Neo-„Vorstadtmann“ und „Tatort“-Ermittler Thomas Stipsits steht dabei als mäßig motivierter Journalist eines Regionalblatts vor der Kamera, der seine Freizeit am liebsten in feuchtfröhlicher Runde in seinem Stammlokal verbringt. Unterbrochen wird diese Routine von einer mysteriösen Spendenserie, die in Verbindung mit seinen Artikeln stehen soll, sowie einem 14-jährigen Buben, dargestellt von Tristan Göbel. In weiteren Rollen sind Julia Koschitz, Gerhard Liebmann, Thomas Mraz und Maria Happel zu sehen.

ORF/Monafilm/Petro Domenigg

Regiedebüt von Daniel Prochaska

Mit dem von ORF und dem Bayrischen Rundfunk koproduzierten und vom Land Niederösterreich geförderten TV-Film „Geschenkt“ feiert Daniel Prochaska, Sohn des Filmregisseurs Andreas Prochaska, sein Regiedebüt. Das preisgekrönte Autorenduo Stefan Hafner und Thomas Weingartner schrieb das Drehbuch für den Film. Die Dreharbeiten in St. Pölten und Wien dauern bis Anfang Februar. Zu sehen ist „Geschenkt“ voraussichtlich 2019 in ORF eins mit zwei weiteren ORF-Stadtkomödien, die noch 2018 gedreht werden sollen.