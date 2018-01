Pizza und Maroni für den Landtagseinzug

Mit Indra Collini an der Spitze will NEOS erstmals den Einzug in den Landtag schaffen. Bei nur 400.000 Euro Wahlkampfbudget setzt man auf Bürgerkontakte - sei es bei Märkten oder „Pizza und Politik“. noe.ORF.at war einen Abend lang dabei.

„Ich bin die Indra Collini. Ich bin von den NEOS“ - für die pinke Spitzenkandidatin Indra Collini ist die laufende Wahlkampftour durch Niederösterreich auch eine große Vorstellungsrunde. Immerhin ist es sowohl für sie als auch für NEOS die erste Landtagswahl in Niederösterreich. Mittlerweile werde ihr „doch ungewöhnlicher“ Name wahrgenommen, sagt sie. „Für mich war es in den letzten Tagen auch eine sehr, sehr positive Nachricht, wie schnell es gehen kann, wenn man einen richtigen Wahlkampf macht, dass man ein Gesicht kennt.“

Auch am Wochenmarkt in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) wurden am Freitagabend dutzende Hände geschüttelt, heiße Maroni, Flyer und Kugelschreiber verteilt. „Ich bin keine Berufspolitikerin. Ich komme aus dem echten Leben“, sagt Indra Collini, wenn sie sich vorstellt. Und: „Ich mag nicht mehr zuschauen, was politisch passiert oder was nicht passiert in Niederösterreich.“

„Toller Wahlkampf“ mit „schlankem Budget“

Bei NEOS legt man Wert auf einen kosteneffizienten Wahlkampf, wird betont. Nur 400.000 Euro will man bis zur Landtagswahl am 28. Jänner ausgeben. „Worauf ich stolz bin, ist, dass wir NEOS es schaffen, immer mit einem sehr schlanken Budget einen doch tollen Wahlkampf hinzulegen, einen sehr aufmerksamkeitsstarken Wahlkampf“, sagt Collini und kritisiert die „Plakatschlacht der anderen politischen Parteien, die Millionen ausgeben“: „Das finde ich sehr unredlich, und da bin ich einfach stolz, dass wir einen anderen Weg haben.“

Kostengünstig setzt man daher auf Bürgernähe und versucht im persönlichen Gespräch zu überzeugen, wird betont. „Auf ein Wort mit Indra“ nennt NEOS die Tour durch Niederösterreich. Ein Wort das bei dieser Tour und auch in Wolkersdorf besonders oft fiel ist „Kontrolle“. „Wir wollen Bewegung nach Niederösterreich bringen. Wir wollen ein bisschen mehr Verschwendung raus und enkelfit rein“, erklärte Collini einem Marktstandbetreiber.

Gesprochen wurde auch über Steuerlast, Schulden und die Zukunft der Kinder. „Großes Anliegen sind für uns einfach die kommenden Generationen“, erklärte Collini einem älteren Herrn - und dass seinen Enkerln „noch was übrig bleibt“. Sie wolle, dass die Kinder eine „gute Zukunft haben“, war auch im Gespräch mit zwei Müttern zu hören: „Da habe ich das Gefühl, dass das momentan nicht so gut läuft. Und das ist der Grund, warum ich in Niederösterreich etwas unternehmen möchte.“

Überzeugungsarbeit mit „Pizza und Politik“

Ortswechsel nach gut zwei Stunden am Wochenmarkt. Im nur wenige Kilometer entfernten Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) stand Freitagabend noch „Pizza und Politik“ auf dem Programm. In der Pizzeria „La Passerella“ wurde beim gemeinsamen Essen mit Interessierten und Unterstützern über den laut NEOS zu hohen Schuldenberg, Transparenz, Kontrolle und Wandel gesprochen. Man könne bei jedem Gespräch sehr viel mitnehmen, sagt Collini.

Unterstützung gab es von der stellvertretenden NEOS-Vorsitzenden und Vorsitzenden von NEOS Wien, Beate Meinl-Reisinger. „Es ist Zeit, dass es hier wirklich einen Mentalitätswechsel gibt“, so Meinl-Reisinger. „Freiheit rein, Abhängigkeit raus - das ist genau das, worum es geht. Die Menschen stark zu machen und nicht die Parteien oder die Systeme.“

„Ich weiß ganz genau, es ist nicht leicht“, zeigte sich Meinl-Reisinger realistisch, man gebe sich aber „kämpferisch“. Bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 erreichte NEOS in Niederösterreich 4,8 Prozent der Stimmen. Für den Einzug in den Landtag sind vier Prozent notwendig. Ob man das schaffen wird? Die Stimmung sei jedenfalls gut, sagt Collini: „Wir sind ganz zuversichtlich und sicher, dass wir mit vereinter Kraft diesen Einzug in den Landtag schaffen.“

