Waidhofen an der Thaya: Spitzenreiter bei E-Autos

Der Bezirk Waidhofen an der Thaya weist die höchsten Dichte an Elektro-Autos in Niederösterreich auf. Österreichweit liegt der Bezirk damit an zweiter Stelle. Das geht aus einer Studie des VCÖ hervor.

Mit 1.115 Elektro-Autos ist im Vorjahr erstmals in Niederösterreich die Grenze von mehr als 1.000 Neuzulassungen überschritten worden. Das sind um 47 Prozent mehr als im Jahr davor, gegenüber dem Jahr 2015 hat sich die Zahl sogar verdreifacht. Trotzdem weisen aber nur 1,7 Prozent aller neu zugelassenen Autos einen Elektro-Antrieb auf. Von allen Bezirken liegt Waidhofen an der Thaya mit 3,7 Prozent mit Abstand an der Spitze der Neuzulassungen.

Mehr E-Autos nur im ersten Wiener Gemeindebezirk

Deutlich über dem niederösterreichischen Landesschnitt liegen auch die Bezirke Mistelbach (3 Prozent), Horn (2,8 Prozent), Krems (2,6 Prozent), St. Pölten Land (2,3 Prozent) und Tulln (2,3 Prozent). Österreichweit kommt nur der erste Wiener Gemeindebezirk auf einen höheren Wert als der Bezirk Waidhofen an der Thaya.

In Wien sind im ersten Bezirk bereits zehn Prozent aller zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge. Beim VCÖ führt man diesen Anteil auf die vielen Firmenautos zurück, die dort zugelassen werden.

Für Carsharing-Modelle gut geeignet

Österreichweit wurden im Vorjahr 5.433 Elektro-Autos neu zugelassen, das waren 1,5 Prozent aller Neuzulassungen. „Da Elektro-Autos in der Anschaffung zwar teurer, aber im Betrieb sehr günstig sind, sind sie für Carsharing in den Regionen sehr gut geeignet, wie mittlerweile mehrere Projekte zeigen“, wies VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen auf erfolgreiche regionale Initiativen hin. „Betriebe und Unternehmen spielen eine zentrale Rolle beim Tempo der Energiewende im Autoverkehr“, ist sie überzeugt.

ORF

Der Verkehrsclub wies darauf hin, dass Elektroautos für ländliche Regionen sehr gut geeignet sind. Am Land sind nämlich 60 Prozent der Autofahrten kürzer als zehn Kilometer, 94 Prozent kürzer als 50 Kilometer. Gerade in diesen Regionen ist die Anzahl der Zweitautos sehr hoch.

Die 1,4 Millionen Zweitautos in Österreich werden im Schnitt nur 7.190 Kilometer pro Jahr gefahren. Und in den Regionen gibt es viele Einfamilienhäuser. „Damit könnte das Fahrzeug in der Garage einfach geladen werden. Mit einer Photovoltaikanlage könnte zudem die benötigte Energie selbst erzeugt werden“, schlug die VCÖ-Expertin vor.

