Immer mehr Urlauber buchen im Reisebüro

Während die einen noch den Winterurlaub genießen, planen die anderen bereits den Sommerurlaub. Derzeit sind bereits 20 Prozent der Sommerreisen gebucht. Dabei buchen immer mehr Niederösterreicher wieder in Reisebüros.

Laut Statistik Austria verzeichneten die Reisebüros und -veranstalter im vergangenen Jahr einen Zuwachs von zehn Prozent. „Wir haben den Trend schon letztes Jahr mitbekommen und es wird immer mehr“, sagte Elke Neuhofer, Betreiberin eines Reisebüros in Krems. „Wir haben auch mitbekommen, dass bei den Direktbuchungen ohne Ansprechpartner etwas schief gegangen ist. Durch die Situation auf der ganzen Welt, die doch ein wenig unruhig ist, merken wir es noch stärker, dass die Menschen wieder ins Reisebüro kommen“, so Neuhofer.

Jänner ist buchungsstärkster Monat

Der Jänner ist erfahrungsgemäß der buchungsstärkste Monat. Zwar werden viele Urlaube im Internet recherchiert, gebucht wird allerdings im Reisebüro. Vor allem die persönliche Beratung und das Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Gründe, warum Reisebüros wieder beliebter werden.

Reisebüros bieten Sicherheit beim Buchen

Das Thema Sicherheit spielt beim Buchen eine große Rolle, sagte Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen Reiseverbandes. Dabei gehe es nicht nur um die finanzielle Sicherheit, sondern auch um jene in Krisensituationen.

„Bei Buchung im Reisebüro oder beim Reiseveranstalter ist der Kunde sicherer. Das hat sich in diesem Jahr nicht nur bei den Terroranschlägen, sondern auch bei den vielen Naturkatastrophen, und nicht zuletzt bei der Insolvenz von airberlin gezeigt“, so Peterleithner. So bietet das Reisebüro auch etwa bei der Insolvenz von Niki Ersatzflüge.

Griechenland, Italien und Spanien liegen im Trend

Im Trend liegen heuer im Sommer die Destinationen Griechenland, Italien und Spanien. Auch die Türkei ist nach dem Einbruch der letzten Jahre wieder stark im Kommen, heißt es im Reisebüro. „Erfreulich ist die derzeit enorme Nachfrage in die Türkei, nach Ägypten und Tunesien mit Zuwächsen über 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte Peterleithner.

Der Trend nach Fernreisen setzt sich auch für den Sommer 2018 fort, allerdings derzeit mit geringeren Zuwachsraten als im vergangenen Jahr. Nordamerika, Thailand, die Malediven und die Dominikanische Republik zeichnen sich erneut als die wichtigsten Destinationen ab.

