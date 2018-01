2017 war „Rekordjahr“ für Flughafen Schwechat

Trotz Ausfällen von Air-Berlin-Flügen zählte die Flughafen-Gruppe im vergangenen Jahr so viele Passagiere wie noch nie. Am Standort in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) waren es mehr als 24 Millionen Passagiere.

Das Unternehmen bezeichnet 2017 als „Rekordjahr“. 24,4 Millionen Passagiere bedeuten einen neuen Höchstwert, heißt es beim Flughafen Schwechat. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von etwa fünf Prozent. Inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete der Flughafen mit 30,9 Millionen Passagieren im Jahr 2017 einen Passagierzuwachs von 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

AUA, Eurowings und easyJet waren Wachstumstreiber

„Mit neuen Höchstzahlen beim Passagieraufkommen in der Gruppe und am Standort Wien war 2017 ein Jahr der Rekorde für den Flughafen", sagte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. „Wachstumstreiber waren vor allem Austrian Airlines, Eurowings und easyJet und auch die Langstrecke entwickelt sich gut.“

Einen starken Zuwachs von 37 Prozent gab es 2017 bei den Passagieren, die nach Afrika reisten. Einen Anstieg gab es außerdem beim Passagieraufkommen nach Osteuropa und in den Fernen Osten, jeweils um etwa neun Prozent. Das höchste Passagieraufkommen verzeichnete die Destination London mit 602.134 abgeflogenen Passagieren, gefolgt von Frankfurt mit 597.923 abgeflogenen Passagieren und Zürich mit 496.935 abgeflogenen Passagieren.

Flughafen erwartet 2018 weitere Steigerung

Für 2018 zeigt man sich beim Unternehmen ebenso optimistisch. Die Flughafen-Gruppe rechnet inklusive der Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice mit einem Passagierzuwachs von mehr als fünf Prozent. Dementsprechend wird eine Steigerung beim Umsatz auf mehr als 755 Millionen Euro erwartet.

Für den Standort Schwechat erwartet der Flughafen für 2018 ein Passagierwachstum von mehr als drei Prozent. Erste Impulse dafür seien laut Unternehmen durch neue Streckenaufnahmen nach Kapstadt und Tokio durch Austrian Airlines, durch 17 Destinationen durch Wizz Air, durch zwölf Destinationen durch Eurowings sowie durch neue Verbindungsaufnahmen und Frequenzaufstockungen von Air Malta, easyJet, Volotea und Vueling zu erwarten.

„Die Zeichen stehen auf Wachstum: Durch Neuansiedlungen und Erweiterungen werden 2018 mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze am Airport entstehen“, so Flughafen-Vorstand Günther Ofner. DHL und cargo partner eröffnen 2018 in der Flughafen Region ihre Logistikstandorte. „Schon im Frühjahr beginnen wir mit der Interessentensuche für ein weiteres Hotel am Airport. In Summe werden wir heuer mehr als 175 Millionen Euro in den Flughafen-Standort investieren“, so Ofner.

Links: