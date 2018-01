SPÖ mit „Tour de Franz“ auf Stimmenfang

Um Spitzenkandidat Franz Schnabl einer breiten Wählerschaft bekannt zu machen, setzt die SPÖ im Wahlkampf auf persönliche Kontakte. Bei der „Tour de Franz“ besucht Schnabl Firmen, Einkaufszentren und Abendveranstaltungen.

Die SPÖ will bei der Landtagswahl am 28. Jänner die absolute Mehrheit der ÖVP brechen. Franz Schnabl, seit Juni Landesparteivorsitzender, soll die SPÖ Niederösterreich wieder in lichtere Höhen führen. Die Wahlkampagne ist ganz auf den Spitzenkandidaten zugeschnitten, die SPÖ tritt auch als „Liste Franz Schnabl – SPÖ“ an.

Wahlkampf im Einkaufszentrum in Amstetten

Daher ist es den Sozialdemokraten besonders wichtig, Schnabl bekannt zu machen, etwa im City-Center Amstetten. Am Montagnachmittag herrschte nur wenig Hektik im Einkaufszentrum. Für die Wahlwerber war das aber hilfreich, denn so konnten Gespräche mit möglichen Wählern geführt werden.

„Irgendwo habe ich Sie schon gesehen“, sagte etwa eine Passantin zu Schnabl, als ihr ein Flyer entgegengehalten wurde. „Der mit dem Bart“, zeigte der frisch rasierte Schnabl auf das Bild, das ihn mit einem Schnurrbart aus Pappe zeigt. „Jetzt habe ich ihn abrasiert, damit ich leichter zu erkennen bin.“

Ungewöhnliche Kampagne schlug hohe Wellen

Die ungewöhnliche Wahlkampagne, bei der sich die SPÖ-Kandidaten wie in einer Foto-Box in Pose werfen, schlug in der Partei hohe Wellen. Bei Wahlkampftouren sei sie aber mehr Hilfe als Bremse, ist man bei der SPÖ überzeugt. „Ich komme sehr viel mit Leuten ins Gespräch, eben über das Motto der Kampagne“, erklärte Schnabl, "weil ich sage, ich verstehe Spaß und möchte mit den Menschen reden, und wir kommen dann schnell auch zu Inhalten.“

Zielgerichtet ging die SPÖ am Montagnachmittag auch auf die Angestellten in den Geschäften zu, immerhin eine potenzielle Kernklientel der Partei. Die Stimmung sei „gefühlt weit besser als die Umfragen“, war Schnabl überzeugt. Ausgehend vom historischen Tiefstand von 21,6 Prozent bei der vergangenen Wahl 2013 will die SPÖ bei der kommenden Landtagswahl dazugewinnen.

Auf dieses Ziel wurden am Montagabend die Funktionärinnen und Funktionäre in der Messe Wieselburg (Bezirk Scheibbs) eingeschworen. Etwa 200 Personen kamen zur sogenannten „Tour de Franz“, zu einer Art kleinem Wahlkampfauftakt.

Schnabl hat „keine Sorgen“ um Platz zwei

Inhaltlich machte der Spitzenkandidat einmal mehr Stimmung gegen die Pläne der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung. Schnabl kritisierte, dass die ÖVP Niederösterreich im Gegensatz zu anderen Landeshauptleuten keine deutlichen Worte gegen diverse Pläne der Regierung fand.

Noch einmal wurden den Funktionären in Wieselburg Pläne und Ideen der Partei präsentiert. Schnabl zeigte sich zuversichtlich, seine Wahlziele zu erreichen. Um den zweiten Platz, den die FPÖ der SPÖ streitig machen möchte, mache er sich „keine Sorgen“, so Schnabl.

Katharina Bernhart, noe.ORF.at

