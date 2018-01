Einbrecher nach sieben Jahren gefasst

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben Einbrüche aus dem Jahr 2011 geklärt. Der Beschuldigte soll in Rabesreith (Bezirk Waidhofen/Thaya) einen Schaden von 10.000 Euro verursacht haben.

In der Nacht auf den 19. März 2011 verübten vorerst unbekannte Täter zwei Einbrüche in landwirtschaftliche Liegenschaften in Rabesreith, in drei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Gestohlen wurden Geräte und Maschinen, „darunter eine Motorsense und eine Bohrmaschine“, so die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von 10.000 Euro und erbeuteten Gegenstände im Wert von 6.000 Euro.

Verdächtiger saß in Dänemark im Gefängnis

Sieben Jahre nach der Einbruchsserie konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich nun einen 66-jährigen Mann fassen. Letztlich führten die intensiven Ermittlungen der Gruppe „Diebstahl“ und die Auswertung von Tatortspuren zu dem Polen.

Gegen den Mann wurde ein EU-Haftbefehl erlassen. Er saß wegen ähnlicher Delikte in Dänemark im Gefängnis, wurde von Dänemark nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Zu den Einbrüchen in Österreich zeigte sich der Mann nicht geständig.