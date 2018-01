Zeitungszusteller überrollte 57-Jährigen

Zu einem rätselhaften Unfall ist es am Mittwoch in der Früh in Wiener Neustadt gekommen. Ein 57-Jähriger dürfte von einem Zeitungszusteller überfahren worden sein. Dieser aber sagt, dass der Mann bereits auf der Straße gelegen hätte.

Der 57-jährige Mann dürfte gegen 2.00 Uhr in der Früh vom Auto des Zeitungszustellers erfasst und überfahren worden sein, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt einen Online-Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten („NÖN“) gegenüber noe.ORF.at. Der Unfall habe sich im Bereich der Grazer Straße in Wiener Neustadt ereignet, sagte Sprecher Erich Habitzl. Details zum Unfallhergang seien Gegenstand der Ermittlungen.

Vorerst unklar ist auch die Todesursache. Laut Habitzl habe der Zeitungszusteller behauptet, dass der Mann bereits vor dem Unfall auf der Straße gelegen hatte. Aufgrund der Aussage des Fahrers ordnete die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt nun eine Obduktion an. Das Ergebnis könne mehrere Wochen dauern, hieß es bei der Staatsanwaltschaft.

