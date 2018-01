Tamiflu nicht mehr bewilligungspflichtig

Die Grippezahlen in Niederösterreich steigen täglich. Als Mittel gegen die Grippe gilt das Medikament Tamiflu, das grundsätzlich chefärztlich bewilligt werden muss. Während der Grippewelle fällt diese Regelung jedoch weg.

Tamiflu wird von den Ärzten verschrieben, um die Symptome einer echten Grippe, wie etwa hohes Fieber, zu lindern. So lange die Grippewelle anhält, ist das Mittel nicht mehr bewilligungspflichtig, heißt es bei der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK). Die Regelung gilt laut Gebietskrankenkasse ausschließlich für jene Patienten, die an der echten Grippe erkrankt sind und ist innerhalb von 48 Stunden, nachdem die Symptome aufgetreten sind, möglich.

APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

158 Niederösterreicher an echter Grippe erkrankt

Derzeit sind mehr als 3.400 Menschen in Niederösterreich an einem grippalen Infekt erkrankt, 158 davon haben die echte Grippe. Nach Angaben der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse ist in den nächsten Wochen mit einem weiteren Anstieg der Grippezahlen zu rechnen.

