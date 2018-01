Grüne laufen um Stimmen für Wiedereinzug

Die Grünen haben sich im Wahlkampf als Kontrollpartei positioniert. Der Wiedereinzug in den Landtag ist das erklärte Ziel, jedoch unsicher. Spitzenkandidatin Helga Krismer wirbt deshalb um jede Stimme.

Vier Prozent der Wählerstimmen sind für den Einzug in den Landtag notwendig, bei der Nationalratswahl am 15. Oktober waren es auf Landesebene allerdings nur 2,7 Prozent. Spitzenkandidatin Helga Krismer setzt deshalb auf persönliche Gespräche: „Ich denke, dass der direkte Kontakt - vor allem bei Hausbesuchen - viel mehr bringt und wenig kostet.“ Die Frage der Kosten ist bei den Grünen insofern Thema, weil das Wahlkampfbudget nach dem Ausscheiden aus dem Parlament von 1,2 Millionen Euro auf 700.000 Euro gekürzt werden musste.

Unterwegs mit dem Linienbus

In Baden warben die Grünen am Donnerstag von 6.00 bis 8.00 Uhr vor dem Bahnhof um Stimmen. Krismer und ihr Team mischten sich unter Schüler und Studenten und machten auf ihre Forderung nach einem Öffi-Ticket um 365 Euro aufmerksam. Mit dem Linienbus ging es dann weiter nach Bad Vöslau (Bezirk Baden), wo Krismer auf Geschäftsleute zuging.

„ÖVP, SPÖ und FPÖ sind aufgrund des Proporz-Systems fix in der Landesregierung. Ich will weiterhin eine positive Opposition in Niederösterreich sein und würde mich über eine Stimme freuen“, sagte Krismer zu einem Fleischhauer. Dieser wiederum sprach der Spitzenkandidatin der Grünen Mut zu: „Das wird schon werden. Sie müssen nur Druck machen.“

„Ich hoffe, dass die Grünen in den Landtag einziehen und eine kräftige Stimme in Niederösterreich bleiben, weil die Menschen das brauchen und das Land das braucht“, gab sich Krismer gegenüber noe.ORF.at kämpferisch. Umfragen, die die Grünen knapp an der Grenze zum Einzug in den Landtag sehen, schenke die gebürtige Tirolerin keinen Glauben, betonte sie, und will in den nächsten Tagen vor allem auf die Unentschlossen zugehen.

Erster Wahlkampf als Spitzenkandidatin

Für Krismer ist es der erste Wahlkampf als Spitzenkandidatin. In Baden, wo sie seit acht Jahren Vizebürgermeisterin ist, fühlte sie sich am Donnerstag sichtlich wohl: „Grüß’ Sie, Frau Krismer“, sagte eine Verkäuferin und bekam von Krismer einen Flyer und mit Schokolade überzogene Sojabohnen angeboten. Dass die Grünen bis 28. Jänner um jede Stimmen laufen würden, habe die Verkäuferin „schon im Fernsehen gehört.“

