Landesausstellung heißt „Welt in Bewegung“

Die Niederösterreichische Landesausstellung 2019 wird „Welt in Bewegung - Stadt.Geschichte.Mobilität“ heißen. Schauplätze sind von März bis November 2019 die Kasematten und das Stadtmuseum St. Peter an der Sperr in Wr. Neustadt.

Ganz im Sinne von „Stadt und Land und mitanand“ würden Wiener Neustadt und die vier Achsen Bucklige Welt-Wechselland, Schneebergland, Weltkulturerberegion Semmering-Rax sowie Wiener Neustädter Kanal einander die Hand reichen, um gemeinsam von diesem kultur-touristischen Event zu profitieren, teilte das Wiener Neustädter Rathaus am Freitag mit. Der Titel „Welt in Bewegung“ schaffe laut Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) „eine hervorragende Klammer zwischen Stadtentwicklung und Mobilität, in die sich auch unsere Region ganz wunderbar einbinden lässt“.

Bauarbeiten „voll im Zeitplan“

Die Bauarbeiten an den Kasematten und St. Peter an der Sperr liegen laut Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP) „voll im Zeitplan, sodass wir die beiden zentralen Standorte der Landesausstellung im Herbst dieses Jahres übergeben können“. Parallel dazu werde an der inhaltlichen Detailplanung gearbeitet.

In den Kasematten soll die Geschichte der Mobilität erzählt werden. Wiener Neustadt und seine Beziehungen zur Region im Kleinen sowie zur Welt im Großen sind dabei Thema. In den Räumlichkeiten des Stadtmuseums und des ehemaligen Klosters St. Peter an der Sperr will sich die Stadt im Spiegel der Weltgeschichte präsentieren. Im Blick steht etwa das Wirken der Habsburger Kaiser Friedrich III. und Maximilian I., die von Wiener Neustadt aus regierten. Erzählt werden soll zudem, wie sich die einstige kaiserliche Residenz zur Industriestadt und zum Innovationsstandort von heute entwickelt hat.

