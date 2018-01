Mostviertel fiebert Eisstock-WM entgegen

Amstetten und Winklarn (Bezirk Amstetten) fiebern der Eisstock-WM entgegen, die von 26. Februar bis 3. März in den beiden Mostviertel-Gemeinden stattfindet. Niederösterreichs Sportler zählen dabei zu den Mit-Favoriten.

800 Teilnehmer aus 26 Nationen und bis zu 40.000 Zuschauer werden erwartet. Als Lokalmatador geht Markus Weichinger in die WM. Er holte 2016 mit der Mannschaft die Goldmedaille im Weitenbewerb. Als Ziel in seinem „Wohnzimmer“ in Winklarn bezeichnete er ganz klar die Titelverteidigung. Nur von einer Medaille zu sprechen, „wäre maßlos untertrieben“, sagt er.

Amtierender Weltmeister in der Mannschaft (Ziel) ist auch Christian Hobl aus Rohrbach an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld). Er peilt ebenfalls die Titelverteidigung an. Die Steirerin Simone Steiner, je dreifache Welt- und Europameisterin im Zielbewerb, will zumindest „eine Medaille nach Österreich holen“. Als härteste Konkurrenten der heimischen Sportler gelten die Teilnehmer aus Deutschland und Italien.

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Platz für bis zu 2.500 Zuschauer

Das Budget für die Eisstock-WM bezifferte der Gesamtkoordinator der WM, Alfred Weichinger jun., am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien mit 650.000 Euro. Ehe die dann 12. Eisstock-WM eröffnet wird, finden bereits von 20. bis 24. Februar auch die 5. Weltmeisterschaft der Junioren (U23) und die 54. Europameisterschaft der Jugend (U16, U19) im Mostviertel statt.

Die Ziel- und Mannschaftsbewerbe werden in der Eishalle Amstetten ausgetragen, die 1.200 Zuschauern Platz bietet. Am Finaltag soll die Kapazität mit Zusatztribünen auf 2.500 erhöht werden. Die „Weitenjagd“ steigt in der Gernot Lechner Stocksportalle im nahen Winklarn. Dort wird laut dem Gesamtkoordinator ein 130 Meter langes und 7,5 Meter breites Kunsteisband aufgelegt. Mit Zusatztribünen soll es Platz für 1.500 Fans unmittelbar am Geschehen geben.

„Highlight“ für das Sportland Niederösterreich

Alfred Weichinger sen., Präsident des Niederösterreichischen Eisstocksportverbandes (NÖEV), kündigte „Spitzensport“ bei der Weltmeisterschaft an. Er wies zudem darauf hin, dass der Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler (BÖE) mit 1.721 Vereinen und etwa 115.000 Mitgliedern „der viertstärkste Verband in Österreich“ sei. Die anstehende WM sei ein „Highlight im Sportland Niederösterreich“, sagte Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Es handle sich um eine „besondere Auszeichnung“ für die Region, fügte Amstettens Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SPÖ) hinzu.

NLK Reinberger

Mit der täglich ab 8.00 Uhr geöffneten „Winter Wiese“ wird es bei der WM auch eine Fan-Arena geben. Das Zelt bei der Eishalle Amstetten wird 1.800 bis 2.000 Personen aufnehmen können. Was die sportliche Seite angeht, soll laut den WM-Organisatoren ein Livestream „die ganze Welt versorgen“.

