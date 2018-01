Live-Diskussion der Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS, die am 28. Jänner landesweit antreten, treffen am Sonntag ab 11.05 Uhr zur großen Fernsehdiskussion zusammen. Diese wird live im Fernsehen und in der TV-Thek übertragen.

Schauplatz der Diskussion ist das Landhaus in St. Pölten. Ab 11.05 Uhr nehmen dort Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ), Helga Krismer (Grüne) und Indra Collini (NEOS) Stellung zu ihren Wahlzielen, Schwerpunkten und Ideen für Niederösterreich.

Die Fragen an die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten stellen der Chefredakteur des ORF Niederösterreich, Robert Ziegler, und „NÖ heute“-Moderatorin Claudia Schubert. Die 90-minütige Diskussion wird bundesweit in ORF 2 übertragen und ist auch live in der TVthek zu sehen.

ORF / Gernot Rohrhofer

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden Sie bis 28. Jänner hier.

Analysen mit Filzmaier und Hofer

Eine erste Zusammenfassung der Diskussion der Spitzenkandidaten gibt es am Sonntag ab 12.00 Uhr im „Niederösterreich-Journal“ auf Radio Niederösterreich sowie in einer Sonderausgabe des „Mittagsmagazins“. Am Abend analysieren dann Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und Politikberater Thomas Hofer die Konfrontation in der Sendung „NÖ heute“, die von Werner Fetz moderiert wird. Hintergrundinformationen und Videos gibt es außerdem auf noe.ORF.at.

Alle drei Medien des ORF Niederösterreich werden auch am 28. Jänner ausführlich über die Landtagswahl informieren – u.a. mit einer vierstündigen Sondersendung und Sonderjournalen zwischen 16.00 und 20.00 Uhr auf Radio Niederösterreich. Im Fernsehen beginnt um 17.00 Uhr eine ausführliche nationale Live-Berichterstattung des ORF Niederösterreich mit „ZiB“-Ausgaben und Sondersendungen direkt aus dem Landhaus in St. Pölten.

Live-Ticker und Blick hinter die Kulissen

Im Internet wird noe.ORF.at einen Live-Ticker zum Wahltag bieten und ebenfalls alle Ergebnisse, Hintergründe, Reaktionen und die Bilder des Tages liefern. Auf Facebook blicken wir gemeinsam mit „NÖ heute“-Moderatorin Nadja Mader außerdem hinter die Kulissen der Wahlsendungen.