Ein Todesopfer bei Wohnhausbrand in Diepolz

Am Freitagabend ist bei einem Wohnhausbrand in Diepolz (Bezirk Neunkirchen) eine Frau ums Leben gekommen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sie nicht mehr gerettet werden. Die Brandursache ist unklar.

Gegen 20.00 Uhr brach das Feuer in dem Einfamilienhaus in Diepolz, einer Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wartmannstetten (Bezirk Neunkirchen), aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Wohnhaus und das Erdgeschoss stand bereits in Vollbrand, schilderte Feuerwehrsprecher Franz Resperger die Situation.

zurück von weiter

Für Frau kam jede Hilfe zu spät

Mehrere Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude. Aufgrund der enormen Hitzentwicklung im Erdgeschoss mussten die Einsatzkräfte den in Vollbrand stehenden Raum erst kühlen, um weiter vordringen zu können. Wenige Minuten später wurde eine leblose Person entdeckt und ins Freie gebracht. Die Frau konnte trotz Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden, teilte die Feuerwehr mit.

Da Anfangs unklar war, wie viele Personen sich im Haus aufhalten könnten, wurde das gesamt Gebäude durchsucht. Es befanden sich aber keine weiteren Menschen darin. Die rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Diepolz, Ramplach, Wartmannstetten, Straßhof, Natschbach und Loipersbach (alle Bezirk Neunkirchen) konnten das Feuer gegen 22.30 Uhr löschen. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Link: