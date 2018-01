Egon Schiele Museum feiert Gedenkjahr 2018

Vor 100 Jahren, am 31. Oktober 1918, ist Egon Schiele verstorben. In Tulln hat man das Gedenkjahr 2018 zum Anlass genommen und das Egon Schiele Museum komplett neu gestaltet. Am 7. April ist die Eröffnung.

„Egon Schiele privat“ bleibt nach wie vor das Motto des Museums, denn in Tulln hat Egon Schiele ein Drittel seines Lebens verbracht. Die Besucherinnen und Besucher des Museums sollen den Menschen hinter dem Ausnahmekünstler besser kennenzulernen.

Egon Schiele Museum jetzt barrierefrei

Neu gestaltet wurden der Vorplatz, die Fassade und der Zugang des ehemaligen Stadtgefängnisses, somit ist das Egon Schiele Museum nun auch barrierefrei und rollstuhlgerecht zugänglich. Außerdem wurde der Kinderspielplatz erweitert. Eine eigene Schatzkammer mit Originalwerken widmet sich jährlich wechselnden Kapiteln aus dem Leben des Künstlers. Das Atelier im Obergeschoß des Gebäudes wurde heller und offener gestaltet und steht für Veranstaltungen zur Verfügung.

Egon Schiele Museum

Zeitzeugengespräche der Texanerin Alessandra Comini mit Familie und Freunden Egon Schieles aus den 1960er-Jahren bilden die Basis für die Gestaltung des ersten Stocks des Museums. Mittels „augmented reality“, also mit Hilfe von modernster Technik, werden sechs Stationen aus seinem Schaffen vor den Augen der Besucherinnen und Besucher, begleitet von Originalstimmen, sprichwörtlich zum Leben erweckt.

Das Egon Schiele Museum in Tulln wurde zu Egon Schieles 100. Geburtstag 1990 als erstes und nach wie vor einziges Museum gegründet, das sich ausschließlich mit dem Künstler beschäftigt.

