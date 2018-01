Lawine am Hochkar abgegangen

Am Hochkar ist Samstagnachmittag eine Lawine abgegangen. Wodurch sie ausgelöst wurde, wird noch ermittelt. Verletzte oder Verschüttete gab es laut Bergrettung nicht. Derzeit herrscht am Hochkar erhebliche Lawinengefahr.

Gegen 15.00 Uhr wurde die Bergrettung alarmiert. Die Lawine war abseits der Piste neben der Hochkarbahn abgegangen und erstreckte sich auch über den Skiweg 7B. Der Lawinenkogel wurde mit zwanzig Personen und drei Hunden abgesucht, laut Bergrettung wurden aber keine Personen gefunden, es gab also keine Verschütteten.

Österreichischer Bergrettungsdienst NÖ/Wien

Derzeit erhebliche Lawinengefahr

Zunächst wurde vermutet, dass zwei Snowboarder das Schneebrett ausgelöst hatten. Laut Andrea Cerny, Sprecherin der Bergrettung Niederösterreich/Wien, müsse die genaue Ursache aber noch ermittelt werden. Bei der aktuellen geltenden Lawinenwarnstufe 3 (erhebliche Lawinengefahr) könnte es ebenso sein, dass sich die Lawine von selbst gelöst hatte.

Aktuelle Lawinenwarnstufen Ybbstaler Alpen: 3-4

Türnitzer Alpen: 3

Gutensteiner Alpen: 2

Rax-Schneeberggruppe: 2-3

Semmering-Wechselgebiet: 2

Die Bergrettung rät Wintersportlern, die abseits der gesicherten Pisten unterwegs sind, zu großer Vorsicht. Zudem sollte immer die Polizei oder die Bergrettung verständigt werden, sobald eine Lawine abgeht - auch wenn niemand verschüttet wurde. In der Nacht auf Sonntag werden in Niederösterreich weitere Schneefälle erwartet. Die Lage bleibt also weiter angespannt, berichtete der Lawinenwarndienst am Samstag. Am größten ist die Lawinengefahr derzeit in den Ybbstaler Alpen.

