Ursache des tödlichen Wohnhausbrandes geklärt

Der für eine 55-Jährige tödliche Brand in einem Einfamilienhaus in Diepolz bei Wartmannstetten (Bezirk Neunkirchen) ist vermutlich durch „nachglühende Tabakreste“ entstanden.

Das stellten Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich fest, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Zeugin hatte die Flammen am Samstag gegen 19.45 Uhr bemerkt und per Notruf Alarm geschlagen. Aufgrund der enormen Hitzentwicklung im Erdgeschoss mussten die Einsatzkräfte den in Vollbrand stehenden Raum erst kühlen, um weiter vordringen zu können.

Einsatzdoku

Bei den Löscharbeiten fanden Feuerwehrkräfte die Frau im Haus leblos auf und brachten sie ins Freie. Wiederbelebungsmaßnahmen durch den anwesenden Notarzt blieben vergeblich - mehr dazu in Ein Todesopfer bei Wohnhausbrand in Diepolz (noe.ORF.at; 20.1.2018).