CO-Alarm: Wohnhaus in Wr. Neustadt evakuiert

In Wr. Neustadt mussten am Sonntagabend 30 Wohnungen evakuiert werden. Bei einem Einsatz des Roten Kreuzes hatte der Kohlenmonoxidwarner der Sanitäter angeschlagen. Alle Bewohner wurden umgehend ins Freie gebracht.

Die Sanitäter wurden gegen 18.00 Uhr zu einem Einsatz gerufen, nachdem Angehörige einer Frau die Rettung verständigt hatten. Als die Helfer eintrafen, um die Frau zu versorgen, lag sie bewusstlos in der Badewanne. Gleichzeitig schlug der CO-Warner an, den die Rettungskräfte standardmäßig mit sich führen.

zurück von weiter

Grenzwert um das Vierfache überschritten

„Dieser CO-Einsatz hätte auch in einer Katastrophe enden können, insofern deshalb, da der Grenzwert des Atemgiftes um das Vierfache überschritten wurde. Aus diesem Grund hat sich die Feuerwehr Wr. Neustadt dazu entschlossen, alle 30 Wohnungen in dem Mehrparteienhaus zu evakuieren“, so Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at. Zwei Wohnungen mussten aufgebrochen werden, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr im Wohnhaus befand.

Während die bewusstlose Frau rasch von den Einsatzkräften versorgt wurde, blieben sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner unverletzt. Aus einer der Wohnungen wurden außerdem zwei Katzen gerettet. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Nach Kontrollmessungen durch Techniker der EVN konnte das Gebäude nach zwei Stunden wieder freigegeben werden. Die Ursache für den Austritt des giftigen Kohlenmonoxids ist derzeit noch nicht bekannt.

Link: