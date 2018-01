Frau 200 Meter unter Auto mitgeschleift

In Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) ist am Montag eine 78-jährige Frau unter ein Auto geraten, fast 200 Meter weit mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Die Lenkerin hatte den Unfall zunächst gar nicht bemerkt.

Die 61-jährige Lenkerin fuhr gegen 9.45 Uhr von einem Besuch bei ihren Eltern nach Hause. Sie setzte mit ihrem Wagen beim Wegfahren zurück, dabei geschah das Unglück. Die Lenkerin bemerkte nicht, dass sie eine 78-jährige Fußgängerin umstieß. Sie vermutete, dass sie über einen Schneehaufen gefahren war und sah deshalb nicht nach, berichtete die Polizei.

LPD NÖ

Unfallopfer blieb unter Auto hängen

Tatsächlich erfasste sie aber die 78-Jährige, die unter das Auto geriet und zwischen den Rädern hängenblieb. Die Lenkerin setzte ihre Fahrt fort, unter ihr wurde die Fußgängerin auf der schneeglatten Fahrbahn mitgeschleift.

Nach knapp 200 Metern Fahrt bog die Frau zu ihrer Garage ein. Erst beim Aussteigen bemerkte sie die 78-Jährige. Das Unfallopfer erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert. Die Lenkerin wurde bei der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Beide Frauen wohnen übrigens im selben Haus und kennen sich.

