Daviscup: Thiem vorerst nicht im Team

Österreichs-Tennis-Ass Dominic Thiem fehlt im Kader für das Daviscup-Spiel gegen Weißrussland am 2. und 3. Februar im VAZ St. Pölten. Noch gibt es aber Hoffnung auf einen Einsatz des Weltklasse-Spielers.

Österreichs Daviscup-Kapitän Stefan Koubek hat am Dienstag fristgerecht den Kader für das Spiel der Euro-Afrika-Zone bekannt gegeben. Zur großen Überraschung fehlt der Name Dominic Thiem auf der Liste. Thiems Trainer Günter Bresnik erklärt gegenüber noe.ORF.at: „Dominic ist vor zwei Wochen in Doha krank geworden und hat sich danach gerade noch für die Australien Open erholt. Jetzt muss er einmal nach Österreich zurückfliegen und dann wird man sehen, wie es ihm geht. Deshalb habe ich Stefan Koubek gebeten, vorerst auf eine Nominierung von Dominic zu verzichten.“

GEPA, Matthias Hauer

Ein endgültiges Nein ist deshalb noch nicht fix, weil das Team bis kurz vor der Auslosung am 1. Februar die Mannschaft ändern darf. Darauf hofft Koubek: „Ich werde noch einige Gespräche mit Günter Bresnik führen und hoffe, dass Dominic doch noch spielen wird.“

Thiem muss Defizite aufholen

Für Günter Bresnik steht die körperliche Verfassung seines Schützlings natürlich an erster Stelle. „Der Jahresbeginn war nicht optimal. Neben der Krankheit darf man die Reisestrapazen nicht vergessen. Dominic ist um die Welt geflogen und es gibt auch ein Leben nach dem Daviscup. Jetzt muss er erst einmal gesund werden und dann wird man Anfang nächster Woche sehen, wie es ihm geht“, erklärt der Niederösterreicher. Für die weitere Turnierplanung von Thiem wäre der Daviscup kein Problem, denn nach dem Länder-Duell gegen Weißrussland im VAZ geht es bei den Turnieren in Südamerika ebenfalls auf einem Sandplatz weiter.

GEPA, Matthias Hauer

Ob mit oder ohne Thiem – Niederösterreich ist in Österreichs Daviscup-Team prominent vertreten: Der Deutsch Wagramer Gerald Melzer und der Wiener Neustädter Dennis Novak sind für die Einzelspiele nominiert, dazu kommen Sebastian Ofner, Oliver Marach und Philipp Oswald. Für Koubek ist der Einsatz von Melzer fix: „Er trainiert bereits auf Sand und ein absoluter Patriot." Ob Ofner oder Novak das zweite Einzel spielen wird, entscheidet sich erst nach den Trainingsleistungen. Novak hat zuletzt mit dem Einzug in den Hauptbewerb der Australien Open aufgezeigt.

Aufbauarbeiten im VAZ Im VAZ St. Pölten laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. 100 Tonnen Sand werden aufgeschüttet und aufbereitet.

100 Tonnen Sand für 3.000 Fans

Im VAZ St. Pölten wird intensiv am Aufbau der Infrastruktur gearbeitet. Mehr als 100 Tonnen Sand sind in den vergangenen Tagen aufgeschüttet, bewässert und gewalzt worden. Zwei Drittel der Tickets für das Duell gegen Weißrussland sind bereits verkauft. Knapp 3.000 Fans werden erwartet.