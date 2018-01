200 Meter mitgeschleift: Frau außer Lebensgefahr

Jene 78-jährige Frau, die am Montag in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) von einem Auto überrollt und fast 200 Meter weit mitgeschleift wurde, liegt nach wie vor auf der Intensivstation. Ihr Gesundheitszustand ist stabil.

Die 78-Jährige befindet sich einen Tag nach dem tragischen Unfall nicht mehr in Lebensgefahr, sagte Cornelia Bunkrad von der niederösterreichischen Landesklinikenholding am Dienstag. Eine 61-jährige Lenkerin hatte am Montagvormittag mit ihrem Wagen zurückgeschoben und offenbar nicht bemerkt, dass hinter ihr eine Fußgängerin stand. Die 78-Jährige wurde umgestoßen, geriet unter das Auto und wurde 185 Meter zwischen den Rädern mitgeschleift - mehr dazu in Frau 200 Meter unter Auto mitgeschleift (noe.ORF.at; 22.1.2018).

Feuerwehrleute gefordert Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hollenstein, Josef Mandl, spricht von einer „ungewöhnlichen Situation“.

Anzeige gegen Autolenkerin

Erst mit einem großen Wagenheber konnte die eingeklemmte Frau befreit werden. Die Schwerverletzte wurde erstversorgt und in das Spital nach Amstetten gebracht, wo sie zunächst in Lebensgefahr schwebte. Die 61-jährige Lenkerin wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.