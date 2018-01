7,18 Millionen: So viele Gäste wie noch nie

Der niederösterreichische Tourismus hat Grund zu jubeln: Mit etwa 7,18 Millionen Nächtigungen und 2,85 Millionen Ankünften geht 2017 als absolutes Rekordjahr in die niederösterreichische Tourismusgeschichte ein.

Erstmals in der Geschichte verzeichnet der niederösterreichische Tourismus mehr als sieben Millionen Nächtigungen in einem Jahr. Konkret gibt es ein sattes Plus von 4,1 Prozent bei den Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung von 7,6 Prozent bei den Ankünften. Darauf verwies die niederösterreichische Tourismuswerbung in einer aktuellen Aussendung am Mittwoch.

Bohuslav: „Das Ziel sogar klar übertroffen“

„Mit 7,18 Millionen Nächtigungen haben wir das Ziel von sieben Millionen klar übertroffen. Ich bin stolz über dieses sensationelle Ergebnis und gratuliere allen Betrieben, die unermüdlich für diesen Erfolg arbeiten. Das nächste große Ziel der Tourismusstrategie 2020, nämlich die 7,2 Millionen Nächtigungen, ist somit in Griffweite", sagte Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

NOEW/Michael Liebert

Österreichweit verzeichnete man auch den höchsten Zuwachs an Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland. 2,4 Millionen Nächtigungen wurden registriert, eine Steigerung von 9,4 Prozent gegenüber 2016. „Es hat sich bewährt, dass man sich bei den Marketingaktivitäten vor allem auf Gäste aus Deutschland, Tschechien und Ungarn konzentriert hat“, sagte Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Das Ziel für 2020, die angepeilten 7,2 Millionen Nächtigungen zu erreichen, sei in greifbarer Nähe.

Links: