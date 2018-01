Drogen, Pflanzen und Tiere als Schmuggelware

Am Flughafen Schwechat wird immer mehr Schmuggelware in Privatgepäck entdeckt. Die Aufgriffe durch den Zoll stiegen 2017 um 3,8 Prozent. Meist waren es Zigaretten, Drogen und Pflanzen. Aber auch lebende Tiere sind immer wieder dabei.

Am häufigsten werden nach wie vor Zigaretten geschmuggelt. In Summe ging der Zigarettenschmuggel in Österreich im Vorjahr zurück, am Flughafen allerdings stieg er deutlich - und zwar um mehr als 21 Prozent. Die Zahlen belegen, dass sich der Zigarettenschmuggel von der Straße hin zum Flugreiseverkehr verlagert, sagt Johannes Pasquali, Sprecher des Finanzministeriums - mehr dazu in Zigarettenschmuggel erreicht neuen Höhepunkt (noe.ORF.at; 22.1.2018).

Der Trend zeige, dass in den einzelnen Fällen weitaus größere Mengen als in den vergangenen Jahren geschmuggelt werden. Es gebe nicht mehr so viele Großaufgriffe, etwa in Containern, sondern seit fast zwei Jahren verstärkt Kleinsendungen, die in Summe allerdings viel ergeben, so Pasquali. So wurden etwa vergangenen Montag bei zwei Reisenden aus Armenien insgesamt 40.400 Stück Zigaretten - also 202 Stangen - in deren privaten Gepäckstücken gefunden.

Lebende Schlangen im Gepäck versteckt

Auffällig sei auch die Steigerung bei den Drogenfunden am Flughafen im vergangenen Jahr, heißt es. Khat, Kokain, neue psychoaktive Substanzen und Ecstasy rangierten hier auf den oberen Plätzen. In 89 Fällen mussten Verstöße gegen den Artenschutz geahndet werden. Neben Trophäen exotischer Tiere - darunter ein Nilkrokodil und ein Schwarzbärenschädel - wurden auch ein lebender Papagei und 27 lebende Reptilien entdeckt.

„Lebende Tiere werden sofort zur Untersuchung gebracht, etwa in den Tiergarten Schönbrunn“, so Pasquali zum weiteren Vorgehen in solchen Fällen. Zollkontrollen sind dabei für die Beamten nicht immer ungefährlich. So wurde im vergangenen Jahr beispielsweise auch eine hochgiftige schwarze Mamba im Gepäck entdeckt.

Korallen und Potenzmittel sichergestellt

Auch Pflanzen werden gerne geschmuggelt. So wurden im Jahr 2017 359 Kakteen, 29 Orchideen und 237 Stück Steinkorallen von den Zöllnern beschlagnahmt. Auch Fleisch, Milchprodukte oder Honig dürfen nicht eingeführt werden, sondern werden, wie es das Tierseuchenrecht vorschreibt, vernichtet.

Bei insgesamt 17 einschlägigen Aufgriffen entdeckten die Zöllner 101.781 Stück, 150 Packungen und 1,2 kg diverser Arzneiwaren. Die geschmuggelten Potenzpillen, Anabolika und sonstige Medikamente kamen hauptsächlich aus China, Thailand, Ägypten, Indien und der Türkei. Insgesamt stiegen die Aufgriffe durch den Zoll am Flughafen in Schwechat im Jahr 2017 um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei 103.167 Kontrollen kam es zu 4.383 Aufgriffen.

