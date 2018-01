ÖVP wirbt für „Miteinander“

Die Spitzenkandidatin der ÖVP Niederösterreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, setzt im Wahlkampf auf die Themen Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Familie. Zentraler Slogan der Wahlkampagne ist dabei „Miteinander“.

Derzeit hält die ÖVP in Niederösterreich eine absolute Mehrheit. Dies sei heutzutage aber nicht mehr zu erreichen, hatte Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner im Wahlkampf immer wieder betont. 45 Prozent für die ÖVP, die manche Umfragen prognostizieren, wären eine „Sensation“.

Wahlkampf in Glaserei und Supermarkt

Das zentrale Thema für die Menschen sei die Arbeit, betont Mikl-Leitner, darauf werde sie jetzt im Wahlkampf auch am öftesten angesprochen. „Da werden wir in den nächsten fünf Jahren auch unseren Schwerpunkt setzen. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir unseren Arbeitsschwerpunkt mit unserem Beschäftigungspaket von 1,3 Milliarden Euro darauf legen“, betont Mikl-Leitner.

Von guter Auftragslage, aber einem Mangel an Fachkräften berichtet der Chef einer Glaserei in Horn beim Besuch des ÖVP-Wahlkampfteams am Dienstag. Mikl-Leitner verweist auf ein bereits gestartetes Projekt, das diesem Mangel entgegenwirken soll.

Auch bei einem spontanen Besuch in einem Supermarkt im Zentrum von Horn wirbt die frühere Innenministerin um Unterstützung. An der Seite von Mikl-Leitner sind stets mehrere Wahlkampfhelfer in blau-gelben Anoraks, die blau-gelbe Taschen verteilen. Auch die „Miss Waldviertel“, die Mikl-Leitner im Supermarkt trifft, bekommt eine solche Tasche ausgehändigt.

1.000 Unterstützer in der Stadthalle Eggenburg

Abschluss des Wahlkampftages ist eine von sieben Regionalveranstaltungen, die dieses Mal in der Stadthalle von Eggenburg (Bezirk Horn) stattfindet. Altlandeshauptmann Erwin Pröll und der ehemalige Vizekanzler Wolfgang Brandstetter sind ebenso gekommen.

Nach der Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten der Region wird die Spitzenkandidatin mit Standing-Ovations in der Halle empfangen. Von einer „sehr positiven Stimmung im Land“ spricht Mikl-Leitner. Die verbleibende Zeit bis zur Wahl wolle man noch nützen. Sie bitte „die Landsleute um einen Vertrauensvorschuss“ für ihre erste Wahl, aber auch für den eingeschlagenen Weg des „Miteinanders“.

Werner Fetz, noe.ORF.at

