Causa Landbauer schlägt international Wellen

Die Causa um den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer und das antisemitische Liederbuch der Burschenschaft Germania hat weltweit für Aufregung gesorgt. Internationale Medien berichten davon und blicken auf die Landtagswahl.

Die „New York Times“ hat auf ihrer Website ebenso von den Vorwürfen geschrieben, wie die größten Zeitungen vor allem im deutschsprachigen Raum. Die „Neue Zürcher Zeitung“ etwa spricht von einer „Gewöhnung an rassistische Fehltritte von FPÖ-Vertretern.“ Seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene sei aber eine neue Dimension hinzugekommen, wörtlich heißt es dazu: „Mit der Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen geht einher, dass das Handeln ihrer Exponenten noch genauer angeschaut wird.“ Die Verantwortung für eine Aufklärung sieht die schweizer Zeitung bei Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Die „Süddeutsche Zeitung“ titelt am Mittwoch: „Aufregung um FPÖ-Politiker wegen Nazi-Liederbuch“. In einem Untertitel heißt es: „Vizekanzler und Parteichef Strache ist empört - allerdings über die enthüllende Zeitung.“ Die in München ansässige Zeitung schreibt von einer „heiklen Sache für die FPÖ“, deren „moderate Aussendarstellung“ damit ins Wanken gerät.

„Die Zeit“ zitiert die bekannt gewordenen Lieder aus dem Liederbuch der Burschenschaft Germania und schließt ihren Artikel mit: „FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache war in jungen Jahren in der rechtsradikalen Szene aktiv. Heute stellt er das als Jugendsünde dar.“

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zitiert Udo Landbauer aus der ORF-Pressestunde: „Doch ließ der FPÖ-Politiker am Mittwoch auch wissen, dass er sich von einer ‚linken Meinungsdiktatur‘ nicht vorgeben lasse, was böse und was gut sei. Er lasse es sich auch nicht nehmen, ‚O Tannenbaum‘ oder ‚Stille Nacht‘ zu singen.“

Knapp 3.500 Tweets auf Twitter

Mit knapp 3.500 Tweets unter dem Hashtag #landbauer ist es auch im Kurznachrichtendienst Twitter seit Dienstag ein viel diskutiertes Thema, gefolgt von #liederbuch mit 1.700 Tweets und #Burschenschaft mit 1.250 Einträgen.

