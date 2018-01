Mödlinger ist bester Koch Europas

Sebastian Frank ist zum besten Koch Europas 2018 gekürt worden. Der 36-Jährige wurde in Mödling geboren und wuchs in Bruck an der Leitha auf. Wer seine Gerichte probieren möchte, muss allerdings nach Berlin reisen.

Der Preis wird seit vier Jahren an die „Neuentdeckung“ in der internationalen Kochszene vergeben. Zum besten Koch Europas wurde der Zwei-Sterne-Koch Sebastian Frank im Rahmen des 16. Internationalen Gastronomie-Kongresses „Madrid Fusion“ gekürt. Sebastian Frank führt in Berlin das Restaurant Horváth, das mit zwei Michelin-Sternen und drei Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet wurde.

Restaurant Horváth

Die „alte“ Heimat auf der Speisekarte

Auf seiner Speisekarte finden sich Grammeln, Kürbis, Mohn, Kohlrabi, Sellerie oder Forelle - man merkt also sofort, dass er mit heimischen Produkten experimentiert und Wege sucht, seine alte Heimat neu interpretiert auf den Teller zu zaubern. Mit heimischen Spezialitäten zog er schließlich auch die Jury am Kongress auf seine Seite.

Der 36-Jährige überzeugte unter anderem mit einer Rindssuppe, die mit steirischen Kieselsteinen aromatisiert wurde - ähnlich der Filterkaffeemethode: „Dieses zerkleinerte Gestein fülle ich in die Apparatur und lasse die Suppe tröpfchenweise durch das Gestein sickern. Sie kommt dann unten mit diesem mineralisierten Geschmack heraus. Am Ende kommt noch Paprikapulver aus Ungarn darüber“, so der frisch gekürte Spitzenkoch gegenüber noe.ORF.at.

Restaurant Horváth

„Wir sind nur ein kleines Restaurant in Berlin“

Wege wie dieser imponierten der internationalen Jury in Madrid: „Sebastian Frank macht die Sachen anders, schwimmt gegen den Strom, verlässt die Normen. Er besticht durch eine einfache, aber enorm kreative Art von Erinnerungsküche, die ihren Ursprung in der Küche seiner Eltern und Großeltern hat“, lobte Jose Carlos Capel bei der Preisverleihung.

„Es ist für mich eine große Ehre, auf einem so großen und wichtigen Gastronomie-Kongress wie Madrid Fusion mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Es hat mich überrascht, überhaupt eingeladen worden zu sein. Hier präsentieren sich die besten Chefs der Welt und wir sind nur ein kleines Restaurant in Berlin“, so Frank.

Restaurant Horváth

„Rebellische Köche“ im Mittelpunkt

Experten und Köche aus 68 Ländern treffen einander dort noch bis Mittwoch, um die neuesten Trends, Rezepte und Kochtechniken der Haute Cuisine vorzustellen. Natürlich fehlten auch Spaniens große Chefköche wie Elena Arzak, Angel Leon und Joan Roca nicht auf der Messe, die rund 1.000 Teilnehmer begrüßen kann. Heuer wurden „junge, rebellische Köche“ aus Lissabon, Berlin, San Petersburg, Tel Aviv und Tokio eingeladen und in den Fokus des Kongresses gestellt.

Sebastian Frank gab im Auditorium des Madrider Kongresspalasts eine kleine Kostprobe seiner Kunst: Sellerie im Salzteigmantel, in Fett frittierte Pilze mit Kalbsfett-Schaum und eine Art Fleischsuppen-Cocktail mit Rinderschulter, Wiener Gerste und Alpengebirgswasser mit gemahlenen Steinen.

