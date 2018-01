Cobra-Einsatz: Menschenhändler festgenommen

In St. Pölten hat am Mittwoch ein großer Polizeieinsatz mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra stattgefunden. Laut „Kurier“ waren die Einsatzkräfte auf der Suche nach Menschenhändlern.

Der Zugriff fand mitten in der St. Pöltner Innenstadt, in der Nähe des Bahnhofs, statt. Die mutmaßlichen Täter dürften schon länger im Visier der Ermittler sein. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden erfolgte schließlich der Cobra-Einsatz unter Leitung des Bundeskriminalamtes.

Den Verdächtigen wird Schlepperei beziehungsweise Menschenhandel vorgeworfen. Mit Details zu den Beschuldigten sowie zu dem Einsatz halten sich die zuständigen Behörden noch zurück, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Ersten Informationen zufolge dürfte es bei dem Einsatz zwei Festnahmen gegeben haben.

