Bunte Konzertsaison im Haydn Geburtshaus

Das im Herbst wiedereröffnete Haydn Geburtshaus in Rohrau bildet das Herzstück der „Haydnregion Niederösterreich“. In der ersten Konzertsaison wird dem Publikum ein buntes, anspruchsvolles Kulturprogramm geboten.

Joseph Haydn wurde am 1. April 1732 in Rohrau (Bezirk Bruck an der Leitha) geboren, sein Bruder Michael Haydn im September 1737. Die beiden galten zu ihrer Zeit als Superstars unter den Komponisten. Im September des Vorjahres wurde das Haydn Geburtshaus in Rohrau nach aufwändigen Umbauarbeiten feierlich wiedereröffnet - mehr dazu in Ein neues Haus für die Gebrüder Haydn (noe.ORF.at; 6.9.2017). Nach der Winterpause ist das Museum ab 20. März wieder für Besucherinnen und Besucher zugänglich, geboten werden heuer zahlreiche Kultur-Veranstaltungen und Konzerte.

Silvia Fembek/Amt der NÖ Landesregierung/Abt. Kunst und Kultur

Nachwuchskünstler und große Stars

Bei der „Haydnregion Niederösterreich“ handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des Landes Niederösterreich mit dem Verein Haydnregion Niederösterreich. An 16 Konzertorten im Bezirk Bruck an der Leitha wird dem Publikum im Jahr 2018 ein vielseitiges Programm geboten. Man setzt dabei sowohl auf junge Nachwuchskünstler, als auch auf international gefragte Solisten und Ensembles wie Stefan Vladar, Gerhard Schulz, Malin Hartelius, Christian Altenburger, Günter Seifert, Franz Bartolomey, das Czech Ensemble Baroque, die Soundartists, das Wiener Klaviertrio oder das Simply Quartett, heißt es in einer Aussendung des Vereins Haydnregion Niederösterreich.

Öffnungszeiten Das Haydn Geburtshaus Rohrau ist von 20. März bis 4. November 2018 dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet

Anlässlich der Geburts- und Todestage der beiden Haydn-Brüder bieten die vier „Haydn-Gedenktage“ diverse Programmschwerpunkte, darunter die Uraufführung „Mäuschen Max verschenkt die Welt“ für Kinder. Drei Jubiläums-Messen, Orchesterkonzerte der Beethoven Philharmonie, der Stiftsmusik St. Peter Salzburg und des Kurpfälzischen Kammerorchesters Mannheim stehen ebenso am Programm, wie der erste Internationale Haydn Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie unter dem Juryvorsitz von Kammersängerin Angelika Kirchschlager.

Galeria mesta Bratislava, Bratislava

Buntes Programm

Die aufstrebende Cellovirtuosin Julia Hagen, die Dirigenten Wolfgang Danzmayr und Thomas Rösner, der a cappella chor tulln und das Minetti Quartett, sowie Publikumslieblinge internationaler Opernbühnen wie Norbert Ernst und Cornelia Horak gastieren in der Saison 2018 in der Haydnregion Niederösterreich. Die Chansonnière Agnes Palmisano und der Pianist Paul Gulda, aber auch das Sängerensemble „VIEVOX“ nähern sich dem Haydn’schen Musikschaffen im Rahmen des Open-Air-Konzertes „Haydn auf weanerisch“ bzw. des Adventabends im Haydn Geburtshaus auf unkonventionelle Art.

Links: