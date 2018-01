NEOS geht zuversichtlich in die Landtagswahl

NEOS will bei der Landtagswahl als „konsequente Kontrollpartei und mutiger Reformmotor“ ins Landhaus in St. Pölten einziehen. Am Freitag hat die Partei in Baden den „Wahlcountdown“ eingeläutet. Dabei gab man sich betont zuversichtlich.

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden Sie bis 28. Jänner hier.

Spitzenkandidatin Indra Collini verwies einmal mehr auf die Wichtigkeit „enkelfitter, nachhaltiger“ Politik. In diesem Zusammenhang bekräftigte sie die Forderung nach einer „Schuldenbremse“ in der niederösterreichischen Landesverfassung.

NEOS stünde zudem für Wirtschaft und Umwelt. Es gehe darum, „Kontrolle in den niederösterreichischen Landtag“ und „Bewegung nach Niederösterreich“ zu bringen. Ein Kontroll- und Transparenzpaket will die pinke Partei bereits kommende Woche präsentieren, kündigte die Spitzenkandidatin an.

APA/Robert Jäger

NEOS-Chef Matthias Strolz nützte den Auftritt in Baden auch für einen Live-Einstieg auf Facebook. Er freue sich bereits auf den „Doppelpass“ zwischen Parlament und dem Landtag in St. Pölten, gab er sich im Hinblick auf Sonntag zuversichtlich. Transparenz sei in Niederösterreich „ganz wichtig“. Dinge wie eine Pröll-Stiftung „wird es mit starken NEOS nicht geben“. Einmal mehr forderte Strolz zudem eine Kürzung der Parteienförderung.

Sendungshinweis „NÖ heute“, 26.1.2018

Der niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Niki Scherak bezeichnete NEOS auch als „Partei, die Grenzen aufzeigt“. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die „Causa Landbauer“, mit der „Grenzen überschritten worden“ seien. Die Pinken treten am Sonntag erstmals bei einer Landtagswahl in Niederösterreich an. Seit den Gemeinderatswahlen vor drei Jahren sind sie mit 36 Mandataren in 23 Kommunen des Bundeslandes vertreten.

