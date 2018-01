So berichtet der ORF Niederösterreich

Am Sonntag stehen alle Medien des ORF Niederösterreich - Radio, Fernsehen, Internet sowie Soziale Medien - ganz im Zeichen der Landtagswahl 2018, es wird umfangreiche Berichte, Reportagen und Interviews geben.

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden Sie bis 28. Jänner hier.

Im sogenannten Landhausschiff im Landhaus in St. Pölten wurde in den vergangenen Tagen das Wahlstudio für die Sondersendungen des ORF Niederösterreich aufgebaut, wo am Sonntag ab 17.00 Uhr fast zweieinhalb Stunden live auf ORF2 berichtet wird.

Den Anfang macht eine „Zeit im Bild spezial“ um 17.00 Uhr, die erste Hochrechnung wird kurz nach 17.00 Uhr erwartet, außerdem wird live zu Reportern in die Parteizentralen geschaltet. Danach folgt um 17.30 Uhr eine einstündige österreichweite Sondersendung des Landesstudios Niederösterreich, präsentiert aus dem Landhaus in St.Pölten.

ORF / Nagel

Zweieinhalb Stunden live im Fernsehen

Um 18.30 Uhr setzt der ORF Niederösterreich die regionale Berichterstattung fort, um 19.00 Uhr folgt eine kurze „Zeit im Bild spezial“, um 19.03 Uhr steht dann „Niederösterreich heute“ wieder ganz im Zeichen der Landtagswahl.

Durch die Sondersendungen, die auch als Livestream in noe.orf.at zu sehen sind, führen ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Robert Ziegler, Claudia Schubert und Werner Fetz, der die aktuellen Hochrechnungen und Detailergebnisse auf einem riesigen Touchscreen zeigt.

ORF / Nagel

Im Laufe der Sendungen - die auch als Livestream in noe.ORF.at zu sehen sind - werden die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien Stellung nehmen. Politikwissenschaftler Peter Filzmaier und führende Journalisten – u.a. Rainer Nowak (Chefredakteur „Die Presse“), Michael Jäger (stv. Chefredakteur des „Kurier“) und die Chefredakteure Oswald Hicker („Bezirksblätter“) und Walter Fahrnberger („NÖN“) – werden den Wahlverlauf analysieren.

Vierstündige Sondersendung im Radio

Radio Niederösterreich berichtet am Sonntag in einer vierstündigen Sondersendung ab 16.00 Uhr, ebenfalls aus dem Landhausschiff. Die Hörerinnen und Hörer erwartet eine umfangreiche Berichterstattung mit Ergebnissen, Hochrechnungen, Wahltagsreportagen aus allen Landesteilen sowie Reaktionen der Spitzenpolitiker, Politikexperten und Journalisten.

Alice Herzog führt mit Eva Steinkellner und Thomas Puchinger durch die Sendung. Die Sondersendung kann auch im Livestream via Internet in noe.ORF.at/radio/ bzw. über die eigene ORF-NÖ-App mitverfolgt werden.

Liveticker in noe.ORF.at

Im Internet präsentiert noe.ORF.at alle Gemeindeergebnisse mit dem Vergleich zur letzten Landtagswahl, dazu kommen Hintergrundinformationen, Politiker- und Wahlbeobachter-Reaktionen, die besten Bilder des Tages und ein Live-Ticker zum Wahltag.

Sendungshinweis „NÖ heute“, 27.1.2018

Der Liveticker wird aktuelle Reaktionen und Stimmungsberichte aus dem Landhaus beinhalten, dazu auch die wichtigsten Informationen und Reaktionen aus den Sozialen Medien. Darüber hinaus wird noe.ORF.at am Wahltag auch einen Livestream der Fernsehsendungen anbieten.

Die Wahl auf Facebook und WhatsApp

Über die Facebook-Seite „ORF Radio Niederösterreich“ gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Wahlsendungen. Aktuelle Hochrechnungen und Gemeindeergebnisse bietet selbstverständlich auch der WhatsApp-Service des ORF Niederösterreich.

