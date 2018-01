ÖVP holt erneut „Absolute“

Die ÖVP bleibt in Niederösterreich die stärkste Kraft. Sie verteidigt trotz leichter Verluste laut vorläufigem Ergebnis die Absolute in Stimmen und Mandaten. Die Volkspartei liegt mit 49,6 Prozent klar vor der SPÖ (23,9 Prozent) und FPÖ (14,8 Prozent). Die Grünen erhalten 6,4 Prozent der Stimmen und sind damit weiter im Landtag vertreten. NEOS schafft mit 5,2 Prozent erstmals den Einzug in den Landtag.

Sendungshinweis „Zeit im Bild spezial“, 28.1.2018

Nach vorläufigem Ergebnis von SORA, sprich laut Hochrechnung mit hundertprozentigem Auszählungsstand inklusive Wahlkartenprognose (20.05 Uhr; inkl. Wahlkartenprognose), kommt die ÖVP auf 49,6 Prozent der Stimmen und schafft somit ein ähnliches Ergebnis (50,8 Prozent) wie bei der Landtagswahl 2013. Sie verliert 1,2 Prozentpunkte und kommt auf 29 Mandate. Die SPÖ gewinnt 2,3 Prozentpunkte und rangiert mit 23,9 Prozent auf Platz zwei. Sie gewinnt ein Mandat und kommt damit auf 13 Mandate.

SORA/ORF

Grüne und NEOS schaffen Einzug

Die Freiheitlichen verzeichnen einen Zuwachs von 6,6 Prozentpunkten und schaffen es mit 14,8 Prozent und acht Mandaten auf Platz drei. Die Grünen verlieren 1,6 Prozentpunkte und schaffen dennoch mit 6,4 Prozent der Stimmen die Bewährungsprobe nach der Nationalratswahl im Oktober 2017 und sichern sich den Einzug in den Landtag. Sie erhalten drei Mandate. NEOS schafft mit 5,2 Prozent erstmals den Einzug in den Landtag und erhält drei Mandate. NEOS ist damit zum dritten Mal in einem Landtag vertreten, nach Vorarlberg (2014) und Wien (2015). An Regierungssitzen hält die ÖVP wie bisher sechs Landesräte, die SPÖ bleibt bei zwei. Der neunte Sitz geht an die FPÖ (bisher Team Stronach).

In drei Wahlkreisen, in Amstetten, Melk und Mödling, trat die Christliche Partei Österreichs an, in einem Wahlkreis - in Baden - kandidierte die Liste „Wir für Niederösterreich“. Sie werden in der Statistik unter „Sonstige“ zusammengefasst und erreichen laut derzeitigem Auszählungsstand 0,1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,6 Prozent, 2013 lag die Beteiligung bei 71 Prozent.

Ergebnis am Donnerstag „amtlich“

Knapp 1,4 Millionen Stimmberechtigte wurden heute zu den Urnen gerufen. Die Stimmabgabe für die Landtagswahl begann in der Früh um 6.00 Uhr. Die ersten Gemeinden, die ihre Wahllokale geöffnet hatten, waren Euratsfeld (Bezirk Amstetten) und Wiener Neustadt. Die meisten Wahllokale sperrten allerdings erst zwischen 7.00 und 9.00 Uhr auf und waren bis 16.00 Uhr auch wieder geschlossen. Nur in Wolfsgraben (Bezirk St. Pölten) und Rohrendorf bei Krems (Bezirk Krems) konnte bis 17.00 Uhr die Stimme abgegeben werden.

Am Dienstag werden noch Wahlkarten ausgewertet, die am Sonntag in „fremden“ Wahlkreisen, also nicht im Heimatbezirk der jeweiligen Wähler, abgegeben wurden. Das waren 2013 rund 1.500. Amtlich wird das Endergebnis am Donnerstag mit der Sitzung der Landeswahlbehörde. Dies soll gegen 14.00 Uhr feststehen. Danach kann die Wahl - binnen vier Wochen - beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) angefochten werden.

