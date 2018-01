Krismer (Grüne): „Jede Stimme klarer Auftrag“

Mit mehr als sechs Prozent der Stimmen schafften die Grünen den Sprung in den Landtag. „Gerade nach den sehr schwierigen Monaten ist der Verbleib im Landtag sensationell“ freute sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Helga Krismer.

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden Sie hier.

„Die Erleichterung kann man uns, glaub’ ich, vom Gesicht ablesen“, fasste der grüne Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan das erste Ergebnis der Hochrechnung zusammen. Mit 6,3 Prozent der Stimmen haben die Grünen zwar gegenüber der Landtagswahl 2013 leicht verloren, allerdings werden die definitiv auch in den nächsten fünf Jahren im Landtag vertreten sein.

Die Umfragen sagten den Grünen immerhin zuletzt einen knappen Kampf um den Einzug in den Landtag voraus. „Für uns war lange Zeit offen, wohin die Reise geht“, meinte Arslan. Das Ziel der Landtagswahl, den Einzug zu schaffen, wurde nun erreicht.

ORF

Krismer fordert Änderung der Geschäftsordnung

„Gerade nach den sehr schwierigen Monaten und dem Rausfall aus dem Parlament im Oktober ist der Verbleib im Landtag sensationell“ freut sich die Spitzenkandidatin der Grünen, Helga Krismer, dass der Abwärtstrend gestoppt werden konnte.

Da ÖVP, SPÖ und FPÖ in den nächsten fünf Jahren in der Landesregierung vertreten sein werden, seien die Grünen als Kontrollpartei umso wichtiger, so Arslan: „Wir haben einen klaren Auftrag der Wähler, den wir annehmen.“ Für Krismer zeigt das Ergebnis, dass „den Niederösterreichern Umwelt und Nachhaltigkeit wichtig sind und darauf nicht verzichten wollten.“

ORF/Philipp Wohlmuth

Das Land brauche allerdings mehr Kontrolle. Weil die Grünen künftig nur noch mit drei Mandataren vertreten sein werden, für einen Antrag im Landtag aber vier Mandatare notwendig sind, fordert Krismer eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtages: „Ich hoffe, das die ÖVP weiß, was sie tut, damit das Land gut kontrolliert wird.“ Das sei auch im Sinne der ÖVP, so Krismer.

Kogler: „Erster Schritt zur Erneuerung“

Sendungshinweis „Zeit im Bild“, 28.1.2018

„Das ist der erste Schritt der Grünen zur Erneuerung“, erklärte Werner Kogler, der Bundessprecher der Grünen. Die Botschaft des Ergebnisses sei, dass „viele die Grünen weiterhin im Parlament haben wollen“, hielt Kogler auch im Hinblick auf die weiteren Landtagswahlen in Tirol, Salzburg und Kärnten fest. Die wichtigsten Themen seien in den nächsten Jahren „Kontrolle, Transparenz und radikaler Umweltschutz, und das gibt es nur mit den Grünen“.

Links: