Der Wahltag in Bildern

Die Landtagswahl hat einen spannenden Wahlabend und einige Überraschungen gebracht. Die ÖVP regiert trotz leichter Verluste auch in den kommenden fünf Jahren mit absoluter Mehrheit. Die Bilder des Tages auf einen Blick.

APA/ Helmut Fohringer

Viel Grund zum Feiern hatte die ÖVP, die ihre absolute Mehrheit erfolgreich verteidigte. Johanna Mikl-Leitner fuhr laut dem vorläufigen Ergebnis 49,6 Prozent (minus 1,1 Prozentpunkte) und damit 29 der 56 Mandate im Landhaus in St. Pölten ein. In der Landesregierung bleibt es bei sechs Mitgliedern für die Volkspartei.

APA/Helmut Fohringer

ÖVP-Spitzenkandidatin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Familie und ÖVP-Team bei der Ergebnisverkündung.

APA/Helmut Fohringer

Für die SPÖ gab es erstmals nach 15 Jahren wieder einen Zuwachs im größten Bundesland. Das Plus fiel mit 2,3 Prozentpunkten freilich bescheiden aus. 23,9 Prozent - mit weiterhin 13 Mandaten - sind noch immer das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich. Es bleibt bei zwei Regierungsmitgliedern.

APA

Freude bei NEOS, das den Einzug in den Landtag bewältigte. Auf 5,1 Prozent kam NEOS, das erstmals bei der Landtagswahl in Niederösterreich angetreten waren. Ihr drittes Mandat war am Sonntagabend nur schwach abgesichert. Es könnte auch noch an die SPÖ fallen, wenn die etwa 1.400 Wahlkarten ausgezählt sind, die in „fremden“ Wahlsprengeln abgegeben wurden.

APA

Die Grünen erlebten nach dem Desaster auf Bundesebene im vergangenen Oktober eine Art „Auferstehung“. Sie schafften mit 6,4 Prozent (minus 1,6 Prozentpunkte) den Wiedereinzug in den Landtag. Mit nun drei Mandaten und somit einem Abgeordneten weniger verloren die Grünen allerdings den Klubstatus.

ORF

Die Freiheitlichen bekamen offensichtlich die „Causa Landbauer“ rund um Nazi-Liedgut bei der Burschenschaft „Germania zu Wiener Neustadt“ zu spüren. Ihr Zuwachs war mit 6,6 Prozentpunkten zwar der höchste an diesem Wahlsonntag, aber doch deutlich geringer als prognostiziert. Letztlich standen - vorerst - 14,8 Prozent und acht Mandate im Landtag sowie ein Sitz in der Landesregierung zu Buche. Das beste Ergebnis aller Zeiten im Bundesland (16,08 Prozent im Jahr 1998) wurde verfehlt.

Durchwegs zufriedene Gesichter und großen Jubel gab es auf Landes- und Bundesebene sowie in den Parteizentralen nach dem Ergebnis der Landtagswahl. In ersten Reaktionen zeigten sich alle Beteiligten einverstanden mit dem Ergebnis ihrer jeweiligen Landespartei.

ORF / Nagel

Der ORF Niederösterreich berichtete zweieinhalb Stunden live im Fernsehen. Ab 17.00 Uhr wurde mit den Sondersendungen und ersten Hochrechnungen gestartet.

ORF

ORF

Die Wahlbeteiligung betrug 66,47 Prozent. Sie war um 4,40 Prozentpunkte niedriger als vor fünf Jahren.

APA/ Helmut Fohringer

Mikl-Leitner atmete am Sonntag zunächst einmal durch. „Ich empfinde in dieser Stunde der Freude ganz tiefe Dankbarkeit für den Vertrauensvorschuss“, den ihr die Landsleute gegeben hätten. Das sei eine Bestätigung ihres Kurses und „ein wunderschönes Gefühl“. Sie wolle den „Weg des Miteinanders“ auch nach der Wahl weiter verfolgen, kündigte Mikl-Leitner an.