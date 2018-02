4.000 heimische Flaschen Wein für Olympia

Ab 9. Februar finden die Olympischen Spiele in Pyeongchang in Südkorea statt. Dabei stehen nicht nur die teilnehmenden Athleten wie Katharina Gallhuber im Mittelpunkt, sondern auch die Weißweine aus dem Kamptal.

Fast 4.000 Flaschen Weißwein von sieben verschiedenen Weingütern aus dem Kamptal wurden bereits im Oktober in Containern über den Seeweg nach Südkorea verschifft. Angekommen ist die Lieferung dann kurz vor Weihnachten. Der Wein aus Niederösterreich wird bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im „Österreich-Haus“ ausgeschenkt.

Grüner Veltliner und Rieslinge werden serviert

Die Vinothek Ursin-Haus-Langenlois ist nach London (2012), Sotchi (2014) und Rio de Janeiro (2016) auch heuer wieder der Weinlieferant für die österreichischen Sportler, Funktionäre und Gäste bei den Olympischen Spielen. Serviert werden typische Weine für das Kamptal, sagt der Geschäftsführer des Ursin-Haus-Langenlois Wolfgang Schwarz: „Das ist eben der Grüne Veltliner mit dem typischen ‚Pfefferl‘, also diese richtig frisch-fruchtigen Grünen Veltliner und beim Riesling sind es auch die Klassiker - die fruchtigen Rieslinge, die nach Marille und Pfirsich schmecken.“



Die Zusammenarbeit des Österreichischen Skiverbandes und der Winzer aus dem Kamptal geht weit zurück. Erstmals bei der Ski-Weltmeisterschaft 2003 in St. Moritz wurden die Weißweine aus der Gegend rund um Langenlois (Bezirk Krems) offiziell ausgeschenkt. „Wie immer hat der Zufall Regie geführt. Ein Bekannter hat mir erzählt, dass für die Ski-WM 2003 in St. Moritz noch ein Weinsponsor für das ‚Österreich-Haus‘ gesucht wird. Wir haben dann nach kurzer Überlegung zugesagt und seitdem sind wir dabei“, erläutert Wolfgang Schwarz die damalige Situation.

Region und Winzer profitieren von Teilnahme

Heute wie damals gilt, die Region und die Winzer profitieren von der Teilnahme an solchen sportlichen Großereignissen. Es werden Kontakte zu Journalisten, Reiseveranstaltern, aber auch zu ausländischen Weinhändlern aufgebaut und gepflegt. „Um so vielleicht am Ende auch die eine oder andere südkoreanische Reisegruppe ins Kamptal zu locken“, so Wolfgang Schwarz. Generell kommt, laut Schwarz, der niederösterreichische Wein in Asien und in Südkorea sehr gut an, was man auch an den Exporten sehe.



Weitere heimische Unternehmen bei Olympia dabei

Aber nicht nur niederösterreichische Winzer sind in bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea vertreten. Die Firma „Tyrolia“ aus Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) stellt etwa Skibindungen für die Athleten, wie Matthias Mayer oder Anna Veith, her. Aus Rekawinkel bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) kommt die Firma „Camcat Systems“. So wie schon vor vier Jahren bei den Winterspielen 2014 im russischen Sotschi wird das Wienerwald-Unternehmen auch in Pyeongchang mit spezieller Kameratechnik Aufnahmen für das Fernsehen liefern.

