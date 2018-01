ÖVP holte 19 Wahlkreismandate

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl 19 Wahlkreismandate geholt. Zehn weitere Abgeordnete werden über die Landesliste einziehen. Alle 29 Namen werden erst nach der Auszählung der Vorzugsstimmen „gegen Ende der Woche“ feststehen.

Die ÖVP begann noch am Montag mit einer Analyse des Wahlergebnisses. Das Resümee daraus soll Mitte der Woche präsentiert werden, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Termine für Sitzungen der Gremien standen vorerst nicht fest.

Die Feier im Cityhotel St. Pölten nach der erfolgreichen Wahl hatte bis in die frühen Montag-Morgenstunden gedauert. Zu den „Dancing Stars“ der Volkspartei zählten neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner selbst u.a. Landesrat Ludwig Schleritzko und der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner. Bundeskanzler Sebastian Kurz wohnte dem Fest bis gegen Mitternacht bei. „Miteinander, miteinander, Niederösterreich“ war die „Hymne der Nacht“. Besonders ausgelassen getanzt wurde wenig überraschend zum Party-Hit „Joana“.

SPÖ-Landesvorstand tagt am Dienstag

Bei der SPÖ tagt am Dienstagabend der Landesparteivorstand. Auf dem Programm steht insbesondere die Analyse der niederösterreichischen Landtagswahl vom Sonntag. Für Mittwochvormittag laden die Sozialdemokraten zu einer Pressekonferenz.

Auf den ersten Zugewinn nach 15 Jahren (plus 2,35 Prozentpunkte) wurde in der Parteizentrale in St. Pölten angestoßen. Zum Abendessen für die Mitarbeiter stieß auch Bundesparteivorsitzender Christian Kern. Die SPÖ geht davon aus, dass es bei (weiterhin) 13 Abgeordneten - sieben Direktmandate wurden geholt - bleiben wird. Ein 14. Sitz im Landtag nach Auszählung der etwa 1.400 in „fremden“ Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten sei „unwahrscheinlich“.

Links: