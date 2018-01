OMV startet große Suche nach Erdgas

Die OMV hat auf der Suche nach Erdgas „mit der größten österreichischen Seismikkampagne in der Geschichte des Unternehmens begonnen“, so das Unternehmen. Rund 600 Quadratkilometer werden vermessen.

Die Messungen werden in den Wintermonaten 2018 vom Nordosten Wiens über den Großteil des Marchfeldes bis nordöstlich von Schönkirchen (Bezirk Gänserndorf) durchgeführt. Erforscht wird der geologische Untergrund bis in eine Tiefe von 4.000 bis 6.000 Meter, die seismischen Messungen sollen Aufschluss über erdgasführende Erdschichten geben. „Bei entsprechenden Indikatoren für einen Fund und der darauffolgenden Prüfung auf Wirtschaftlichkeit könnte damit die Versorgungssicherheit mit Erdgas auch in Zukunft nachhaltig gewährleistet werden“, teilte der Öl- und Gaskonzern in einer Aussendung mit.

Erdgassuche mit Hilfe von Schwingungen

Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen nun die Messungen mit bis zu vier Flotten mit jeweils drei Impulsgeberfahrzeugen. Diese erzeugen Schwingungen, die von den Gesteinsschichten reflektiert und von Geofonen aufgefangen werden. Nach Abschluss der Seismik wird aus den Daten ein dreidimensionales Abbild des Untergrundes erstellt, das den Geologen der OMV bei der Entdeckung von möglichen Lagerstätten von Erdgas hilft.

Die OMV produziert derzeit circa zehn Prozent des österreichischen Erdgasverbrauchs. Jährlich werden in Österreich rund acht Milliarden Kubikmeter Erdgas für den produzierenden Bereich, Kraftwerke, Heizwerke, Fernheizkraftwerke, Haushalte, Verkehr und Dienstleistungen benötigt.

