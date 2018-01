SPÖ: Schlögl stellt Kern in Frage

Der Bürgermeister von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten), Karl Schlögl (SPÖ), spricht sich für eine personelle Erneuerung der SPÖ-Bundesspitze aus. „Wir brauchen eine glaubhafte Persönlichkeit, die die Partei wieder eint“, so Schlögl.

„Die Partei ist zerrissen in vielen politischen Fragen“, so Karl Schlögl, Bürgermeister von Purkersdorf und ehemaliger Innenminister im Interview mit SchauTV („Kurier News“). „Ich glaube, dass wir personell in vielen Bereichen uns verändern müssen, dass wir uns inhaltlich verändern müssen, und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wer wird die SPÖ in Zukunft an der Spitze vertreten.“

Auf die Frage, ob er SPÖ-Chef Christian Kern nicht für eine glaubhafte Persönlichkeit halte, meinte Schlögl: „Für mich gibt es andere Persönlichkeiten auch noch, die zur Diskussion stehen.“

Landtagswahl „hätte besser sein müssen“

Zur Landtagswahl am Sonntag, bei der die SPÖ laut dem vorläufigen Ergebnis um 2,35 Prozentpunkte zulegen konnte und auf 23,92 Prozent der Stimmen kam, meinte Schlögl im Interview mit Martin Gebhart, dass man zwar zufrieden sein könne, „das Ergebnis hätte aber deutlich besser sein müssen. Es zeigt, dass bei uns in der SPÖ noch viel zu tun ist.“

Der Bürgermeister von Purkersdorf bezeichnete die Landtagswahl als Entscheidung nicht nur über die Landespolitik, sondern auch über die Bundespolitik. „Hier bedarf es grundlegender Änderungen, so kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen“, sagte er. Die Wähler würden nicht wissen, welche Positionen die Sozialdemokratie vertritt.

