Seeadler überwintern an der Donau

Die Seeadler zählen zu den außergewöhnlichsten Winterbesuchern in Niederösterreich. Sie kommen aus Nord- und Osteuropa und siedeln sich vor allem entlang der Donau, wie etwa im Nationalpark Donau-Auen, an.

Der Nationalpark sei gerade in den Wintermonaten ein attraktives Gebiet für Seeadler, sagt der Vogelexperte und Nationalparkranger Norbert Teufelbauer. Rund fünfzehn Greifvögel sind hier in der Gegend derzeit unterwegs. „Es gibt hier viele Gewässer und damit viele Wasservögel und es gibt sehr viele Fischarten. Deswegen kommen die Vögel gerne zu uns, um den Winter hier zu verbringen“, so Teufelbauer gegenüber noe.ORF.at.

Denn im Gegensatz zu Nord- und Osteuropa sind hier die Gewässer nicht zugefroren. So können sich die Adler weiterhin von Fischen und Wasservögeln, ihren Hauptnahrungsquellen, ernähren. Die meisten fliegen spätestens im März wieder zurück.

Wald bietet Schutz für Seeadler

Wichtig ist auch, dass die Tiere hier Schutz finden, so der Ranger. „Was wir konkret für den Seeadlerschutz tun, ist, dass wir viele ruhige Gebiete zur Verfügung stellen können, wo die Tiere zur Brutzeit ungestört sind und die Jungen aufziehen können“, so der Vogelexperte. „Wichtig ist auch, dass wir einen alten Wald haben mit vielen großen Bäumen, die ideal sind um die Horste darin anzulegen.“

Gelber Schnabel und weißer Schwanz

Laut Teufelbauer stehen die Chancen gut, bei einem Winterspaziergang im Nationalpark Donau-Auen Adler zu sehen. „Eine gute Möglichkeit ist, wenn man entlang der Donau den Treppelweg geht, und dann Ausschau hält, ob man einen Adler über der Au fliegen oder gegenüber am Ufer in den Bäumen sitzen sieht.“

Die Vögel sind vor allem an ihrer gewaltigen Größe erkennbar, so Teufelbauer. „Es ist eine Spannweite von über zwei Metern, es sind brettartige Flügel mit tief gefingerten Flügelspitzen, ein sehr großer Schnabel, der beim erwachsenen Vogel knallig gelb ist und beim erwachsenen Vogel sehe ich auch einen weißen Schwanz“.

Bis zu fünf Brutpaare ganzjährig im Nationalpark

Lange war der Seeadler hierzulande verschwunden. 2005 hat sich das erste Brutpaar im Nationalpark angesiedelt. Seitdem kamen weitere dazu, mittlerweile sind es bis zu fünf Brutpaare, die das ganze Jahr über hier leben und in den kalten Monaten Besuch aus Nord- und Osteuropa bekommen. Der Seeadler ist eine weltweit gefährdete Art, die vor allem durch Lebensraumzerstörung, illegale Giftköder, Fallen und Stromtod bedroht wird.

