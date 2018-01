Missbrauchsvorwurf: SPÖ schloss Politiker aus

Die SPÖ Niederösterreich hat in einer Sitzung des Landesparteivorstandes am Dienstagabend einen Funktionär, der unter anderem wegen Missbrauchsverdachts in U-Haft sitzt, aus der Partei ausgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mostviertler auch wegen möglicher Wiederbetätigung. In seinem Haus wurden NS-Devotionalien sowie Faustfeuerwaffen, Handgranaten und Schlagringe entdeckt - mehr dazu in Gemeindepolitiker soll Enkel missbraucht haben (noe.ORF.at; 29.1.2018).

Anklagebehörde geht von drei Opfern aus

In den nächsten Tagen sollen die Opfer des Mannes kontradiktorisch vernommen werden - mehr dazu in Missbrauchsvorwurf: Opfer vor Einvernahme (noe.ORF.at; 30.1.2018). „Außerdem wird das sichergestellte Material, zu dem auch Datenträger und elektronische Geräte gehören, ausgewertet“, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Die Anklagebehörde geht von drei Opfern aus, der Tatzeitraum umfasse mehrere Jahre. Neben schwerem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung werden dem Gemeindepolitiker aus dem Bezirk Amstetten Wiederbetätigung und Verstöße gegen das Waffengesetz angelastet.