Bauern müssen Förderung für Kühe zurückzahlen

Aufregung herrscht derzeit unter vielen Landwirten. Sie müssen zum Teil EU-Förderungen für Almkühe zurückzahlen, die doppelt ausbezahlt wurden. In Einzelfällen wurden mehrere tausend Euro zurückgefordert.

Im Zuge einer Routineüberprüfung stellte die Europäische Kommission fest, dass versehentlich zu viele Förderungen ausbezahlt wurden. Denn Mutterkühe werden durch die Europäische Union (EU) mit 200 Euro pro Kuh gefördert, und auch für den Almauftrieb erhalten Bauern eine Prämie von der EU. Werden die Mutterkühe auf die Alm geschickt, kommt es allerdings zur Doppelförderung und das ist nicht zulässig.

120 Betriebe betroffen

In Niederösterreich sind rund 120 Betriebe von dieser Regelung betroffen, in Einzelfällen gibt es Rückforderungen von mehreren tausend Euro. Seitens des Landes verwies der zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) auf die Landwirtschaftskammer, die Betroffenen mit rechtlicher Beratung zur Seite stehe. Darüber hinaus arbeite man bereits an einer Lösung für die Betroffenen, so Pernkopf.

