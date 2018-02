Melzer eröffnet Tennis-Daviscup in St. Pölten

Österreichs Nummer zwei, Gerald Melzer, eröffnet am Freitag das Tennis-Daviscup-Duell gegen Weißrussland im VAZ St. Pölten. Danach könnte Dominic Thiem bereits am ersten Tag für eine Vorentscheidung sorgen.

Beim Erstrundenduell der Europa/Afrika-Zone I im VAZ St. Pölten sind die Österreicher klarer Favorit. Dominic Thiem ist Nummer sechs der Weltrangliste und damit um 383 Plätze besser klassiert als sein Gegner Dzmitri Zhyrmont. Auch Gerald Melzer ist in seinem Auftaktspiel gegen Ilja Iwaschka Favorit. Mit einer 2:0-Führung am ersten Tag würde das ÖTV-Team den Grundstein zum Sieg legen. Den könnte das Doppel Oliver Marach und Philipp Oswald dann am Samstag fixieren. Drei Punkte sind zum Gesamtsieg nötig, am zweiten Tag werden zwei weitere Einzelspiele ausgetragen.

GEPA/ Walter Luger

Koubek: „Wir sind haushohe Favoriten“

Österreichs Kapitän Stefan Koubek nimmt die Favoritenrolle gerne an. „Favoriten waren wir schon vorher. Aber mit Dominic stehen wir noch einmal anders da, wir sind sicher haushohe Favoriten“, sagte der Kärntner nach der am Donnerstagvormittag im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Landhaus vorgenommenen Auslosung. „Wir haben von der Besetzung ein Weltklasse-Team. Es ist echt super, dass alle gekommen sind.“

GEPA/ Walter Luger

Unterschätzen will das Gastgeberteam die Weißrussen aber auf keinen Fall, schließlich gab es sozusagen „im Hinspiel“ erst im vergangenen April eine 1:3-Niederlage. Damals aber auf Hartplatz und ohne Thiem. Diesmal mit ihm und auf Sand, dem allgemeinen Lieblingsbelag der ÖTV-Crew. Koubek warnte dennoch: „Wir müssen die Weißrussen ernst nehmen bis zum letzten Punkt.“ Fünfter ÖTV-Spieler ist Dennis Novak, und zwar nach einem 6:3,6:4-Sieg gegen Sebastian Ofner.

GEPA/ Walter Luger

2.700 Fans im VAZ St. Pölten erwartet

Für Melzer bietet das Eröffnungsmatch gegen Iwaschka eine Gelegenheit zur Revanche. In Minsk kassierte der Niederösterreicher eine Viersatzniederlage. „Das ist etwas ganz Spezielles, da zu Hause das zu eröffnen“, meinte Gerald Melzer. „Es werden viele Freunde da sein, die Familie. Es wird ein großes Tennisfest.“ Eine perfekte Revanche an Iwaschka in Form eines Viersatzsieges wird ihm aber nicht möglich sein. Denn aufgrund einer Modusänderung wird unterhalb der Weltgruppe nur noch „best of three“ gespielt, zudem ist die Veranstaltung auf zwei Tage komprimiert. Nachdem drei Niederösterreicher dabei sind, ist das Zuschauerinteresse groß. Das VAZ St. Pölten dürfte an beiden Tagen mit 2.700 Fans gefüllt sein.

Links: