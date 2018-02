Kommunalpolitiker unter Missbrauchsverdacht

Ein ehemaliger ÖVP-Kommunalpolitiker ist am Donnerstag im Bezirk Gänserndorf wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs Unmündiger festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft bestätigt einen Bericht von „Heute“.

„Wir haben sofort nach Bekanntwerden des Falls reagiert. Die betreffende Person ist kein Mitglied mehr“, stellte die ÖVP Niederösterreich am Donnerstagnachmittag fest. Der Verdächtige soll dem Bericht zufolge einen Minderjährigen mit Computerspielen in seine Wohnung gelockt haben, wo der Bub dann auch übernachtete. In der Folge habe er sich seinen Eltern anvertraut, die Anzeige erstatteten.

Bereits am Mittwoch wurde der Mann von der Polizei mit den Vorwürfen der Eltern des Buben konfrontiert. Donnerstagfrüh wurde er festgenommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Gegen den ehemaligen ÖVP-Politiker aus dem Bezirk Gänserndorf wird nun wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines Unmündigen ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Weiterer Missbrauchsverdacht im Bezirk Amstetten

Bereits vor wenigen Tagen wurde ein ähnlicher Verdacht bekannt. Dabei stand ein ehemaliger SPÖ-Gemeindepolitiker aus dem Bezirk Amstetten unter Missbrauchsverdacht. Der Mann ist in St. Pölten in Untersuchungshaft, im Haus des Verdächtigen wurden zudem NS-Devotionalien und illegale Waffen entdeckt - mehr dazu in Gemeindepolitiker soll Enkel missbraucht haben (noe.ORF.at; 29.1.2018).

