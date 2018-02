Missbrauchsvorwurf: Weitere Opfer möglich

In den Ermittlungen wegen Missbrauchsverdachts gegen einen inzwischen aus der Partei ausgeschlossenen ÖVP-Politiker aus dem Bezirk Gänserndorf wird laut Staatsanwaltschaft Korneuburg geprüft, ob es weitere Opfer gibt.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt, teilte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, mit. Die Strafdrohung beträgt bis zu zehn Jahre Haft. Ein Bursch, der im Tatzeitraum noch nicht 14 Jahre alt war, belaste den Mann. Laut Medienberichten hat sich der Minderjährige seinen Eltern anvertraut, die Anzeige erstatteten - mehr dazu in Kommunalpolitiker unter Missbrauchsverdacht (noe.ORF.at; 1.2.2018).

„Es besteht der Verdacht, dass es weitere Opfer gibt“, sagte Köhl. Das gelte es nun zu klären. Außerdem werden sichergestellte Datenträger ausgewertet. Neben dem mittlerweile 14-Jährigen soll es Medienberichten zufolge bis zu zwölf mögliche weitere Opfer geben. Diese soll der Niederösterreicher mit Computerspielen und Naschereien in seine Wohnung gelockt haben.

ÖVP zog Konsequenzen und schloss Politiker aus

Der Verdächtige wurde am Donnerstag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft beantragte U-Haft wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr. Die 48-Stunden-Frist, in der das Gericht darüber entscheiden muss, läuft bis Samstag. Der Beschuldigte machte gegenüber der Polizei laut Medienberichten keine Angaben. Die ÖVP zog nach Bekanntwerden des Falls am Donnerstagnachmittag sofortige Konsequenzen. „Die betreffende Person ist kein Mitglied mehr“, hieß es von der Partei.