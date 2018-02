Viele offene Fragen nach Stronach-Rückzug

Nachdem bekanntgeworden ist, dass sich Frank Stronach wirtschaftlich aus Österreich zurückzieht, sind viele Fragen offen. Unklar ist etwa, wie es mit dem Pferdesportpark Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) weitergeht.

Nach dem politischen Aus seines Team Stronach zieht sich Magna-Gründer Frank Stronach nun auch wirtschaftlich aus seinem Geburtsland zurück - mehr dazu in „Trend“: Stronach zieht sich aus Österreich zurück (noe.ORF.at; 1.2.2018).

Eine Weiterführung des Magna Racino ist offen

Nun gibt es viele offenen Fragen, wie es mit den Liegenschaften und Besitztümern, die Stronach verkaufen wird, weitergeht. Für den Pferdesport- und Entertainmentkomplex, das Magna Racino, das 2004 eröffnet wurde, gibt es einige Interessenten, sagte Stronachs Anwalt Michael Krüger. Eine Vorgabe, das Magna Racino so weiterzuführen, wie es derzeit besteht, gibt es jedoch nicht. Eine Weiterführung sei offen, sagt Wolfgang Kocevar (SPÖ), der Bürgermeister von Ebreichsdorf. „Das hängt vom Käufer ab.“

Der Golfplatz und der Wohnpark in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) dürften an den früheren Magna-Boss Siegfried Wolf gehen, das berichtet das Wirtschaftsmagazin „trend“. Außerdem besitzt der 85-jährige Austrokanadier Stronach in Ebreichsdorf etwa zehn Hektar Wald- und Wiesenflächen. Auch diese stehen zum Verkauf.